Nog maar één dagje tot het Kerst is! In het allerlaatste artikel van de Christmas Countdown laat ik je zien wat mijn Kerst make-uplook van dit jaar is geworden. Ik heb de afgelopen tijd wat kunnen spelen met verschillende producten, collecties en trends maar uiteindelijk is het toch een look geworden die helemaal ‘mij’ is. Hartstikke leuk natuurlijk al die heftige smokey eyes, knallende lipkleuren en glitters maar ik moet me er toch de hele dag comfortabel mee voelen. Ik laat je zien welke producten ik gebruikte voor bovenstaande look.



Gezicht

– Lioele Triple the Solution BB Cream (the best! Lees mijn review hier)

– Estée Lauder Genuine Glow eyelighting crème & Double Wear Waterproof concealer (review) gemengd om de wallen minder op te laten vallen

– MAC Studio Fix powder

– Delilah Cosmetics matte bronzer

– The Balm Cosmetics The Manizer Sisters palette Cindy Lou-Manizer als blush & Mary-Lou Manizer als highlighter (klik hier voor de review)

Ogen

– MAC Veluxe Brow Liner (wenkbrauwen)

– Yves Rocher oogschaduwpalette uit de Kerstcollectie van dit jaar

– Yves Rocher losse gouden en rode glansoogschaduw uit de Kerstcollectie van dit jaar

– Clarins mascara supra volume

Lippen

– Yves Rocher lipstickpalette uit de Kerstcollectie van dit jaar (kleur 22. Mauve Subtil die ik nu dus als fullsize wil hebben).

Ik hou ervan als de basis gewoon goed is en gebruik dan ook echt liever enkel producten waarvan ik weet hoe ze werken en dat ze de hele dag mooi blijven zitten. Een egale huid zonder dat het er te cakey uit ziet en met een mooie glow. Daar kan je nooit verkeer mee zitten! Voor de ogen koos ik voor een combinatie die samen een soort duochrome effect geeft. Door de combinatie van goudtinten, donkerbruin om het wat dieper te maken en de rode glanskleur die ik heel subtiel in de look vermengde ziet de oogschaduw er in verschillend licht ook telkens anders uit. Niet te donker, helemaal Dees-proof en toch feestelijk door de glans. Op de lippen draag ik het liefst een rozige/paarsige kleur en deze uit het Kerstpalette sprak me enorm aan. Brengt door het kwastje heel precies aan, voelt prettig aan op de lippen en droogt richting matte op waardoor hij lekker lang blijft zitten.

Wat is jouw Kerst make-uplook van dit jaar? Ga je voor klassiek smokey, met rode lippen, vol met glitters of juist heel neutraal?

Liefs,

Desirée