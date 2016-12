Nog maar twee dagen voordat het Kerst is! Voordat alle ‘gekte’ losbarst is dit het perfecte moment om nog even tijd voor jezelf te nemen. Ik doe dat het liefst door uitgebreid te douchen; scrubben, scheren, maskertje in mijn haren, maskertje op mijn gezicht.. En in de laatste categorie wil ik je vandaag graag dit maskertrio tippen. Het Dermalogica Power Rescue Masque Trio bevat drie bestsellers in een kleiner formaat. Lees verder voor meer informatie, foto’s en reviews.



Dermalogica Charcoal Rescue Masque

Dit masker is perfect om onzuiverheden uit de huid te verwijderen, poriën te verkleinen, stimuleert de celvernieuwing en helpt de huid frisser en zachter te maken. Het masker lijkt op het eerste gezicht misschien meer voor de mensen met een onzuivere/vettere huid maar hij is echt geschikt voor ieder huidtype. Je brengt hem aan op je schone huid en na een kleine 10 minuutjes maak je je vingertoppen vochtig en ga je met ronddraaiende bewegingen over je gezicht. Zo werkt het masker als een scrub en masker in één en hierna kan je het masker gemakkelijk verwijderen met een washandje en lauwwarm water.

Dermalogica Multivitamin Power Recovery Masque

Is je huid beschadigd door de zon, heb je een wat rijpere huid of heb je veel stress gehad? Dan is dit masker aan te raden. Er zitten lekker veel vitamines en antioxidanten in die je huid oppeppen, rimpeltjes en lijntjes minder zichtbaar maken en je huid verzorgen en verzachten. De substantie is die van een dikke crème. Je brengt hem aan op je schone huid en na een kwartiertje kan je hem met lauwwarm water en een washandje zo verwijderen.

Dermalogica Skin Hydrating Masque

De naam van dit masker zegt eigenlijk alles. Dit masker is een dorstlesser voor je huid en dus zeker aan te raden voor de winterperiode en mensen met een droge huid. Hij hydrateert, verfrist, verzacht, maakt soepel, vermindert fijne lijntjes en rimpeltjes en versterkt de huidbarrière. Echt heerlijk!

En even een heel oncharmante – maar realistische – badkamerselfie waarbij ik de drie maskers gecombineerd heb met elkaar. Op mijn neus en kin het houtskoolmasker om poriën te verfijnen en onzuiverheden te verwijderen, op mijn wangen het hydraterende en verzachtende masker om droogte en roodheid tegen te gaan en op mijn voorhoofd en slapen het vitaminemasker om fijne lijntjes en hopelijk mijn fronsrimpel te verzachten.

De producten van Dermalogica bevatten geen synthetische geurstoffen, kleurstoffen en parabenen. Je kan de producten in één van de salons aanschaffen of via de Nederlandse webwinkel. Het Dermalogica Power Rescue Masque Trio (3 x 38ml) is verkrijgbaar voor €59,90, maar de maskers zijn ook in fullsize verpakkingen van 75ml per stuk los te koop.

Heb jij ervaring met Dermalogica producten? Wat is jouw favoriete gezichtsmasker op dit moment?

Liefs,

Desirée