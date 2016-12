Voor veel mensen is Douglas een parfumerie waar je naartoe gaat om parfums, huidverzorging en make-up van de bekende en veelal high-end merken te kopen. Maar Douglas heeft ook een eigen huidverzorgingslijn en daar zitten zeker erg fijne producten in. Zo tipte ik onlangs al onder andere deze Douglas enriched nail butter in een artikel met Kerstcadeautjes voor beautylovers. Vandaag vertel ik je meer over dit product in een uitgebreide review!



De Douglas enriched nail butter komt in een klein transparant potje met draaideksel met een inhoud van 15ml. Qua kleur en substantie doet hij mij erg denken aan de bekende Dior Crème Abricot, maar dan net iets meer vloeibaar. De geur is lekker fris en er zitten mooie verzorgende ingrediënten in zoals lanoline, glycerine, bijenwas, shea boter, koolzaadolie, zijdeproteïne, melkzuur en vitamine E.

Je gebruikt het product door een klein beetje op je vingertop te nemen, je nagelriemen aan te stippen en dit vervolgens met zachte ronddraaiende bewegingen in te masseren op de nagels en nagelriemen. Zo worden je nagelriemen weer lekker zacht en soepel en dit helpt je nagels te versterken. Je hebt maar een heel klein beetje nodig per keer en kan met dit potje dus echt een lange tijd vooruit.

Ik wist eerst niet of ik wel echt enthousiast was want de substantie doet wat plakkerig aan. Iets waar ik bij handverzorging een hekel aan heb omdat ik dan de gruwel van pluisjes eraan en vettige vingers overal dan voor me zie. Brrrr. Maar gelukkig verdwijnt de plakkerigheid na het inmasseren waarna je dus zonder zorgen met je dagelijkse bezigheden door kan gaan. Vanwege wat stress de afgelopen tijd ben ik helaas weer begonnen met ‘velletjes bijten’ rondom de nagels. Maar na een weekje regelmatig en trouw smeren ziet het er gelukkig alweer een heel stuk beter uit. Een blijvertje dus, zeker voor de wintermaanden!

De Douglas enriched nail butter is verkrijgbaar bij Parfumerie Douglas voor €14,95.

Wat is jouw favoriete nagelriemsmeersel?

Liefs,

Desirée