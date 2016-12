Winnaar van Speelgoed van het Jaar 2016. De Fisher Price Co-de-Rups kwam hier onlangs binnen en wat is hij leuk! Misschien op de valreep nog een leuk idee voor een last minute Kerstcadeau? Deze rups is met zijn frisse kleurtjes is niet alleen leuk om te zien, ook maakt hij vrolijke geluidjes en leert hij je kind van alles. Ik vertel je er graag wat meer over in dit artikel en deel onze ervaring met je.



De Fisher Price Co-de-Rups is een speelgoedrups die kinderen stimuleert om te experimenteren en helpt ze om probleemoplossend te denken, te plannen, ordenen en kritisch te zijn. Dat klinkt als een hele opgave voor de leeftijdscategorie waarop deze rups gericht is (3 tot 6 jaar) maar het werkt heel intuïtief en speels. Daarnaast helpt het ook nog om de fijnmotorische vaardigheden te stimuleren en het leert een stukje ruimtelijk inzicht en oorzaak & gevolg. Ook is er een leuke app (Think & Learn Code-a-Pillar) te downloaden waarmee je suggesties voor uitdagingen kan krijgen.

De rups bestaat uit verschillende onderdelen met elk een richting of een taak. Je kan zo de rups indelen zoals jij wil om hem te laten lopen zoals jij wil. Door het startvakje en het finishvakje ergens in je woonkamer neer te leggen kan je zo je kind laten denken hoe de rups samengesteld moet worden om zonder tegen obstakels aan te botsen bij de eindbestemming aan te kunnen komen. Zo leert de rups je kind belangrijke vaardigheden tijdens het spelen.

Shae wordt eind januari drie jaar en vind het nu vooral leuk om de onderdelen los en vast te klikken, de rups aan te zetten, hem te volgen en mee te dansen op de deuntjes. Maar als ze wat ouder is kan ze (of met een beetje hulp) echt aan de slag met het uitdenken van een route en obstakels neerzetten om het uitdagender te maken. En tot die tijd vinden de grote kinderen in huis (lees: mijn man Paul en ikzelf) dit ook al erg leuk om te doen!

De Fisher Price Co-de-Rups wordt geleverd met een start doelwit, een finish doelwit, de gemotoriseerde kop, acht losse delen om aan elkaar te kunnen koppelen en een setje batterijen zodat je gelijk aan de slag kan. Er zijn nog uitbreidingssets verkrijgbaar van 3 losse onderdelen met grappige geluidjes en lichtjes, een basis uitbreiding met rechtdoor, linksaf en rechtsaf en een set met bijzondere bewegingen en herhalingen. Fisher Price Co-de-Rups is verkrijgbaar voor €55,99 bij onder andere Bol.com. De uitbreidingssetjes kosten rond de €25,00 per set van drie onderdelen.

Wat vind jij het leukste speelgoed voor kindjes in deze leeftijdscategorie? Waar spelen ze echt lang mee? Wat blijft leuk? Laten we elkaar helpen met leuke tips :)

Liefs,

Desirée