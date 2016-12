Nog maar 6 dagen voor het Kerst is! Vandaag in de Christmas Countdown laat ik je de HEMA Midnight Collectie zien. Een feestelijke make-upcollectie in een sprankelend jasje. Ik ging ermee aan de slag om een mooie look te creëren en wie weet haal je er inspiratie uit voor de komende Kerst of je aankomende Oud & Nieuw feestje. Lees verder voor meer informatie, foto’s, swatches, review èn de look!



Colour Impact Shadow €4,- per stuk

Deze oogschaduw’stiften’ zijn verkrijgbaar in de volgende drie kleuren:

– een intens diep zwarte en matte oogschaduw

– een middengrijze kleur met metallic glans

– een intense metallic blauwe kleur met glans.

Ik ben echt enorm onder de indruk van deze oogschaduwstiften. Niet alleen hebben ze echt een heel goede pigmentatie en werken ze prettig, ook vind ik het systeem heel handig bedacht. Door een veertje wordt de applicator steeds in de oogschaduw in de dop geduwd als je hem dichtdraait. Hij is dus telkens ‘vol’ voor gebruik. Slim!

High Definition Eyeliner €3,-

Deze eyeliner is verkrijgbaar in één intense en diepe zwarte kleur en hij droogt mat op. De eyeliner is mooi op te bouwen en door het fijne kwastje kan je er heel precies mee werken. Waterproof is hij niet, maar wel een emotioneel-traantje-proof en veegvast.

Hypnotic Volume Mascara €6,-

Deze mascara komt in een zwarte kleur, geeft diepe zwarte en gescheiden wimpers die gelijk langer lijken. Ik merk geen enorm wow-effect, maar eerlijk is eerlijk: dit heb ik bij bijna geen enkele mascara met die koppige rechte wimpertjes van me ;) Wel vind ik het borsteltje heel fijn werken en separeert de mascara de wimpers mooi.

Soft Matt Lipbalm €4,-

Om de look compleet te maken voegde ik dit populaire lipproduct in een mooie bessenroze kleur toe aan de look. Het is de kleur 15 en je zag hem gisteren in de outfit of the day ook al even voorbij komen ♥

Luminous Loose Powder €7,50

Deze prachtige losse glanspoeder is in een zilveren en in een gouden kleur verkrijgbaar. Ik koos voor de gouden glans omdat deze echt heeeeeel erg mooi is. De basis erin geeft een mooie glow aan je wangen (en/of decolleté) en hier en daar blijft er een mooi goudkleurige shimmer achter. Aan te brengen met het bijgeleverde puffje of met een kwast voor een subtieler resultaat.

Long Lasting Metallic Nailpolish €3,-

De nagellak uit de HEMA Midnight Collectie komt in drie verschillende metallic kleuren. Een diepe zwarte kleur, een intens metallic blauwe kleur en een donkergrijze kleur. De blauwe kleur heeft een metallic finish en de andere twee glanzen mooi en bevatten kleine glittertjes. Alle drie de kleuren dekken volledig in twee dunne laagjes. Ik was trouwens erg positief verrast: de nagellak blijft echt lang mooi zitten! Zeker in combinatie met de nieuwe long lasting topcoat zou het helemaal een succes moeten zijn.

Zoals je merkt ben ik flink positief over deze collectie. Niet alleen vind ik de zwarte glanzende verpakking met de holografische glitters erg feestelijk en stylish aan doen, ook is de kwaliteit van de producten erg goed. En dat voor die prijsjes! Psssst, een kleine tip: op dit moment loopt er ook nog eens een mooie 2+1 actie op alle make-up. De HEMA Midnight Collectie is ook online te koop via de HEMA webwinkel.

