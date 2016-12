Nog 7 dagen tot het Kerst is.. Een tijdje geleden werd er een oproepje geplaatst voor een Kerst swap onder bloggers. Ik zag eerder zulke projecten langskomen op Instagram en dat zag er zo leuk uit dat ik graag mee wilde doen. Het is zeg maar een soort lootjes-trekken voor volwassenen en dit keer dus als (mama)bloggers onderling. Ik laat je zien wat ik allemaal ontving in mijn Kerst swap pakket!



Het was de bedoeling dat je jezelf opgaf door een mail te sturen naar de organisator met daarin een linkje naar je website zodat degene die iets voor jou samen moet stellen je op kan zoeken en het pakket kan personaliseren. Daarnaast kon je enkele steekwoorden opgeven. Die van mij waren: “zen zonder zweverigheid, introvert, liefde voor wit, dochter van bijna 3 & voorliefde voor natuurlijke producten en materialen.”

De regels van de Kerst swap

– je geeft €15,00 uit

– je zorgt voor minimaal 5 cadeautjes

– aanvullen mag met zelfgemaakte cadeautjes of dingen die je nog hebt liggen zolang het heel en schoon is

– maak er echt een Kerstpakketje van

– plaats op 18 december om 18.00 uur een post online met de unboxing inclusief bedankje voor de verzender van je pakketje èn een link naar de blogger die jij een pakketje hebt gestuurd.

Wat zat er in mijn Kerst swap?

Laat ik beginnen met te zeggen dat het pakket er echt enorm leuk uitziet. Alles was zo mooi ingepakt en het persoonlijke kaartje erbij zorgden ervoor dat ik me echt even kind voelde. Dankjewel Marieska van Love4Kidz, ik kreeg gelijk zin om alles uit te gaan pakken! In de doos zaten de volgende producten: een setje happy pills, zeep aan een touw, een ‘do not disturb’ bordje, candy canes, pure chocola, W7 lippenbalsem, Kerstbal oorbellen, Hema beautyproducten, een baksetje van Lily’s cupcakes, een potje badzout, verse thee en een Peppa cadeauzakje voor Shae.

Als ik kijk naar de doorgegeven steekwoorden dan vind ik het er niet per sé heel erg goed bij aansluiten, maar zoals de tekst in het kaartje stond is hij meer geïnspireerd op mijn social media profielen. De happy pills, chocolade, thee en beautyproducten passen hier dan zeker erg goed bij en ik vind het ook erg leuk dat er aan Shae is gedacht. De wascokrijtjes en het Peppa kleurboekje uit het cadeauzakje zijn door haar gelijk ingepikt! Ik vond vooral het uitpakken een feestje. Het echt niet weten van wie en wat je krijgt zorgt voor lekkere onderbuikkriebelsspanning ^^

Naar wie heb ik een pakketje gestuurd?

Mijn lootje werd Jodi. Ik kende haar niet dus heb haar website doorgesnuffeld en me vooral gehouden aan enkele van de steekwoorden die doorgegeven waren; notitieboekjes, schoolspullen, boek, make-up, oud roze.. Daar kon ik wel wat mee! Benieuwd wat ik naar Jodi gestuurd heb? Ga dan zeker even kijken op haar blog Lief Thuis.

Doe jij wel eens mee met zulke swap projecten?

Liefs,

Desirée

