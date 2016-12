Als de temperaturen flink naar beneden gaan dan kan je mij thuis eigenlijk altijd wel vinden in een fijne sweater. En nu Sinterklaas weer het land uit is mogen de ‘foute’ kersttruien ook weer uit de kast komen. Ik vertel je meer over de toffe Albert Heijn kersttruien, een leuke agenda tip voor komend weekend en om het af te maken enkele shoppingtips met nog meer heerlijk foute kersttruien!



Albert Heijn kersttruien

De afgelopen jaren is de kersttrui steeds populairder geworden en dit jaar komen we er helemaal niet meer onderuit. Albert Heijn bedacht een leuke actie via Instagram waarbij volgers binnen 72 uur een ontwerp voor een kersttrui in konden leveren. Het resultaat: 3 unieke kersttruien die exclusief te koop zullen zijn tijdens het Allerhande Kerstfestival komend weekend. Op de foto in dit artikel laat ik je alvast één van de ontwerpen zien. Hoe tof is ‘ie?! Ik draag hem hier in kerstboomgroen en vind hem helemaal geweldig. De trui zit ook nog eens heerlijk warm, draagt zacht en valt lekker ruim. Maar dan echt, want op de foto draag ik een maat M. De drie winnende ontwerpen zullen allemaal op het Allerhande Kerstfestival te koop zijn voor €15,00 per stuk.

Allerhande Kerstfestival

Komende vrijdag tot en met zondag, 9, 10 en 11 december, wordt het sprookjesachtige Spoorwegmuseum in Utrecht omgetoverd tot het Allerhande Kerstfestival. Dit is een evenement voor jong en oud met enorm veel inspiratie voor het kerstdiner en de lekkerste recepten, (styling)trends, proeverijen, workshops, live kooksessies en entertainment. Lekker kijken, proeven en ruiken en helemaal in de Kerststemming komen dus! Neem zeker een kijkje op de website voor meer informatie en de ticketverkoop.

Nog meer foute kersttruien!

De winkels liggen op dit moment vol met die heerlijke kersttruien en als plussize ladies boffen we dit jaar maar met de lekker ruime Albert Heijn kersttruien, want verder is het best lastig om ze te kunnen vinden. Hierboven enkele tips van plussize kersttruien die ik tegen kwam tijdens mijn zoektocht. Ze zijn verkrijgbaar bij onder andere ASOS, New Look en Forever21. Klik hier voor de linkjes en nog meer toffe plussize shoppingadresjes.

Als ik komend weekend de buikgriep te boven ben dan hoop ik zeker even met het gezin naar het Allerhande Kerstfestival te kunnen gaan. Lijkt me echt enorm gezellig en leuk om in de Kerstmood te komen ♥

Ben jij ook zo’n fan van de kersttruien?

