Vorige week was het uitgebreid in het nieuws. Desinfecterende handzeep en desinfecterende handgel zou helemaal niet zo goed zijn voor je. Ik dook in het onderzoek van De Gezondheidsraad en kwam tot een conclusie die ik graag met je deel. Ik blijf zo’n handsanitizer dus zeker wèl gebruiken en deel graag de tip van de Merci Handy hand cleansing gels met je.



De Gezondheidsraad riep op om te stoppen met het overmatig gebruik van desinfecterende middelen zoals antibacteriële zeep, mondwater en desinfecterende handgel. De desinfecterende stoffen zouden niet alleen de slechte maar ook de goede bacteriën doden en zo ziektewekkers resistent kunnen maken.

“Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het routinematig gebruik van desinfectiemiddelen door consumenten thuis gezonder is dan schoonmaken met ‘gewoon’ water en zeep. Hetzelfde geldt voor het gebruik van desinfectiemiddelen op kantoor.” – Klik hier om het volledige rapport te lezen.

Wat mij in de nieuwsberichten en in het onderzoek vooral opvalt zijn de woorden ‘overmatig’ en dat schoonmaken met water en zeep net zo goed zou zijn. En dat is precies waarom ik dus juist wel gek ben op desinfecterende handgels. Eén: omdat je het over het algemeen maar bij of na bepaalde gelegenheden gebruikt en twee: omdat er juist op die gelegenheden geen water en zeep voor handen is. Na een gelegenheid met veel handenschudmomentjes bijvoorbeeld. Of na een ritje met het openbaar vervoer waarbij je stoelen, stangen, handgrepen en dergelijke hebt aangeraakt. Brrr.

Met zo’n desinfecterende handgel dood je door de toegevoegde alcohol de bacteriën tot wel 99,9% bij goed gebruik. Een redelijke hoeveelheid gebruiken dus en goed inwrijven tot het weer droog aanvoelt door de die alcohol verdampt. Maar omdat alleen alcohol de handen flink uitdroogt zijn er aan veel desinfecterende handgels hydraterende bestanddelen toegevoegd.

Eén van mijn favoriete merken als het op zulke gels aankomt zijn die van Merci Handy. De hand cleansing gels van dit Franse merk zien er niet alleen erg leuk en fris uit, maar ruiken ook nog eens lekker – dus niet die bekende alcoholgeur – en komen in een handig formaat waardoor je ze gemakkelijk met je meeneemt in je handtas. Zo kan je je handen snel wassen zonder dat je water in de buurt hoeft te hebben. En door de toegevoegde aloë vera, glycerine en vitamine E worden je handen gehydrateerd en voelen ze na gebruik lekker zacht aan.

De Merci Handy desinfecterende handgel is verkrijgbaar bij ICI Paris XL in verschillende geuren voor €2,95 per flesje met een inhoud van 30ml. Fijn om te weten: de handgels zijn dierproefvrij!

Gebruik jij wel of geen desinfecterende handgel?

Liefs,

Desirée