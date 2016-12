De feestdagen staan nu echt voor de deur en dat betekent cadeautjestijd! Ik vind het zeker leuk om cadeautjes te ontvangen, maar ik vind het misschien wel nòg leuker om cadeautjes weg te mogen geven. Daarom vind ik het dan ook enorm leuk om wederom iemand blij te mogen maken met een mooi cadeau. Deze keer mag ik een NUXE 10 Beauty Treasures box weg gaan geven. Het lijkt op een adventskalender maar dan met 10 vakjes die gevuld zijn met de bestsellers van dit merk. Ik laat je zien wat er in deze box zit en onderaan lees je hoe je zelf ook zo’n mooi cadeau kan winnen.

Mocht je de box willen winnen maar de inhoud nog niet willen zien, dan raad ik je aan even snel verder te scrollen tot onderaan dit artikel ;)

Deze winactie mag ik organiseren in samenwerking met online Apotheek Viata waar december een heuse cadeautjesmaand is. Mocht je hier in december een aankoop doen dan maak je nogmaals kans op de NUXE 10 Beauty Treasures box. De winnaar hiervan zal dan rond Kerstmis uitgekozen worden. Sowieso krijgt iedereen een leuk extraatje bij de bestelling. Hoe duurder je aankoop hoe luxer het cadeautje! Maar nu over naar wat er allemaal in deze box zit..

– Nuxellence detox 15ml, anti-age nachtverzorging

– rêve de miel 15ml, handcrème

– crème prodigieuse 15ml, hydraterende dagverzorging

– nuxellence eclat 15ml, €anti-age dagverzorging

– gelée exfoliante douce 15ml, zachte exfoliërende gel

– crème fraîche de beaute 15ml, hydraterende en kalmerende dagverzorging

– huile prodigieuse Or 10ml, multifunctionele droge olie met gouden glinstertjes

– rêve de miel 15ml, reinigende make-upremover gel

– prodigieux 30ml, zachte douche olie met gouden glinstertjes

– huile prodigieuse, multifunctionele droge olie.

Over deze laatste heb ik al eens een review geschreven in dit artikel. Ik ben zeker enthousiast over deze prachtige box met producten van dit luxe merk wat in Nederland lastig verkrijgbaar is.

Hoe maak je kans op deze prachtige NUXE 10 Beauty Treasures Box? Laat een reactie/motivatie achter onder dit artikel en volg de Curvacious Facebookpagina en de Viata Facebookpagina. Meedoen met deze winactie kan tot en met zondag 11 december 2016, 23.59 uur. Zo heb je je cadeautje nog ruim op tijd voor Kerst binnen! De winnaar ontvangt na afloop persoonlijk bericht.

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée