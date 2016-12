Nog 5 tot het Kerst is.. Vandaag in de Christmas Countdown zet ik drie heerlijke parfums voor de feestdagen in de spotlight die alle drie perfect zijn voor een feestje. Het zijn drie totaal verschillende geuren en dat maakt parfums reviewen voor mij juist zo leuk. Hoe opent een geur en hoe ontwikkelt deze zich, blijft hij op de huid lang ruiken, welk type vrouw en welke gelegenheid past erbij.. Ik vertel je meer over Hugo Boss Boss the Scent, Annayake Kimitsu en Escentric Molecules Molecule 01.



Hugo Boss Boss the Scent

Deze nieuwste Boss geur is ontstaan vanuit de mannelijke versie van de geur. Je ruikt dus zeker een mannelijke touch maar dan net even een stukje frisser en vrouwelijker. Een unieke insteek als je het mij vraagt!

De geur opent met honingachtige topnoten met perzik en fresia die na korte tijd over gaat in een warme combinatie van Oosterse osmanthus en cacao. Ik had bij de reclamecampagne misschien net even een wat zwaardere geur verwacht, maar hij is juist verrassend fris. Bij mij blijft vooral de combinatie tussen de zoete perzik en de cacao goed terug te ruiken en dat blijft ook wel echt een halve dag zo waarna hij langzaam van mijn huid verdwijnt. Echt een frisse en tikkeltje zoete vrouwengeur die veel vrouwen aan zal spreken.

Hugo Boss Boss the Scent eau de parfum is verkrijgbaar vanaf 30ml/€59,00.

Annayake Kimitsu

De flacon geïnspireerd op een oude Japanse inktpot, deze keer vormgegeven in een minimalistische combinatie met zwart en wit. De geur is voor mij zeker herkenbaar als eentje van Annayake. Je ruikt er een bepaalde frisheid in terug maar niet te standaard. Zeker de dry down van dit parfum vind ik persoonlijk geweldig lekker.

Topnoten: bergamot, peer, roos, tuberoos

Hartnoten: oranjebloesem, rode bessen, roze peper

Basisnoten: amber, muskus, patchoeli, vanille.

Hij mag dan misschien fris en fruitig openen, maar die noten verdwijnen snel naar de achtergrond waarna een wit bloemenboeket opent met een pittig randje. Die geur blijft een paar uurtjes de overhand houden waarna je duidelijk de warme muskusbasis kan ruiken. Een stijlvolle en klassieke geur, zonder ‘ouderwets’ te zijn en hij past bij veel gelegenheden.

Annayake Kimitsu for her eau de parfum is exclusief verkrijgbaar bij Douglas voor €85,00/100ml.

Escentric Molecules Molecule 01

Dit parfum stond al een tijdje op mijn wishlist nadat ik er vanwege de hype een sample van bestelde bij een online parfumerie. Ik was op slag verkocht. Wat een bijzondere geur is dit! En dat terwijl er maar één geurbestanddeel in zit: ISO E Super. Als je de reviews erop naleest dan ontdek je dat iedereen er wat anders in lijkt te ruiken. Voor de één is de geur amper tot niet waar te nemen, voor de ander is hij intens en zwaar en bij weer anderen meer een musky en fluwelen ‘huid’geur. Voor mij is de geur nooit niet waarneembaar, maar hij lijkt wel elke keer net even wat anders. Op mijn huid ruikt hij vooral verwarmend met duidelijk een poederig muskus randje en in de verte ruik ik er ook wat whisky en tabak in terug. Heel sexy!

Hij is ook goed met veel andere parfums te combineren, blijft enorm lang hangen en je kan rekenen op veel complimentjes als je dit parfum draagt. Het is trouwens duidelijk een uniseks geur die ook door mannen goed te dragen is. Eén van de meest bijzondere geuren die ik persoonlijk ken en ik ben dan ook enorm blij dat ik er nu een fullsize van in huis heb.

Escentric Molecules Molecule 01 is onder andere verkrijgbaar bij Nice Beauty voor €94,80/100ml.

Ik denk dat ik zelf met de feestdagen zal gaan voor een combinatie van Kimitsu en Molecule 01. Niet alleen afzonderlijk heel erg fijn maar ook gecombineerd een heerlijk duo ♥

Wat is op dit moment jouw favoriete parfum?

Liefs,

Desirée