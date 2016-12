Er zijn echt ontiegelijk veel tags in omloop die over de winter en Kerst gaan en het leek me leuk om uit verschillende van deze vragenlijsten samen te voegen. Een lekker winters feel good artikel waarin je mij gelijk ook weer een stukje beter leert kennen. Van mijn favoriete winterdrankje en winterherinneringen tot aan tradities en wat wij deze Kerst op tafel hadden staan. Hierbij mijn antwoorden in de Winter & Christmas Tag 2016. Let’s go!

1. Hou je van kou?

Ik heb geen enkele moeite met koude temperaturen. Eerlijk is eerlijk: je maakt me zelfs blijer met temperaturen rond de 10 graden dan met die rond de 30 graden. Tegen kou kan je je makkelijk kleden met een shawl, jas, muts en handschoenen en binnen lekker opwarmen met de verwarming en gezelligheid van kaarsjes ^^

2. Wat doe je het liefst in de winter?

In de winter ben ik echt een cocoonkonining. Lekker op de bank, Netflix aan voor een film of serie, een boek lezen, brainstormen over persoonlijke of zakelijke plannen, goede gesprekken, samen met familie en/of vrienden koken en lang tafelen.. Heerlijk!

3. Wat is je favoriete winterdrankje?

Dat is toch zeker wel een Chai Latte. Zo lekker verwarmend en kruidig ♥

4. Welke buitenactiviteit doe je het liefst in de winter?

Wandelen! Met of zonder camera gewoon de deur uit lopen en de nieuwe wijk en woonomgeving leren kennen.

5. Wat is je favoriete wintergeur?

Dat is een kruidige en verwarmende geur van brandhout, kaneel, dennenbomen en glühwein. Zo’n typische mengelmoes van winterse geuren zoals je op een wintermarkt goed kan vinden.

6. Wat is je favoriete kledingstuk in de winter?

Een lekker groot en warm vest. Ik woon er praktisch in als de temperaturen dalen.

7. Wat is je favoriete winterherinnering?

Dat moet toch wel het schaatsen op de plassen aan de dijk achter mijn ouderlijk huis zijn. Warm aankleden, met bibbers het ijs op, met vriendjes en vriendinnetjes gekken en daarna thuis komen in een warm thuis en opwarmen met thee met melk. Dat dronk ik erg graag als kind!

8. Verantwoord of lekker verwennen?

Qua eten ga ik dan wel echt voor lekker verwennen maar dan met mate. Iets wat ik ook belangrijk vind om door te geven aan onze dochter. Qua cadeautjes ga ik liever voor verantwoord. Cadeautjes waar echt over nagedacht is, waar een leerelement in zit en echt voor langere tijd is.

9. Geef je je kind wel eens tweedehands cadeautjes?

Zo lang als het cadeautje echt nog in goede staat en niet vies is zou ik hier geen moeite mee hebben. Wij hebben Shae’s nieuwe meegroeibed (geen speelgoed, maar toch) en de Wheely Bug (loopwagentje in de vorm van een bij) die we op ons wensenlijstje hadden staan in een Facebookgroep van onze woonwijk erg leuk op de kop kunnen tikken.

10. Zijn er verschillen met hoe je nu zelf Kerst viert en hoe je dat vroeger thuis deed?

Eigenlijk zie ik daar niet heel erg veel verschillen in. De dagen draaien vooral om samen zijn, Kerstliedjes luisteren, gezelligheid, lekker eten en drinken, lachen en wat kleine cadeautjes omdat we met Sinterklaas hier meer mee uitpakken. Ook gaan we nu niet meer naar onze eigen opa en oma (kan ook niet meer vanwege overlijden en de anderen wonen te ver om te kunnen combineren) maar gaan we naar onze eigen ouders: de opa’s en oma’s van onze kindjes!

11. We gaan helemaal los en over de top of doe maar normaal met versieren van je huis?

Helemaal over de top gaan doen we niet hiermee, maar we kleden het huis wel feestelijk aan en branden dan net even meer kaarsjes dan normaal. Niet zo heel uitbundig dus maar wel lekker gezellig.

12. Een foute kersttrui of een glitterjurk?

Aangezien ik helemaal geen jurkjestype ben ga ik voor de kersttrui! Haha nee, die zal ik thuis gerust aantrekken maar wanneer we de deur uit gaan om met de (schoon)familie Kerst te vieren dan ga ik voor een comfortabele maar feestelijke outfit. Beetje netjes en ergens altijd iets van een glittertje of pailletje ^^

13. Heb je een echte kerstboom in huis?

Nee, we hebben geen echte boom omdat ik bang ben dat die Kerst niet zal halen met mijn groene vingers ;) We hebben nu een mooie en volle kunstboom waar de lampjes vast in zitten en zonder dat het opvalt is het stiekem een halve boom. Klinkt gek maar hij ziet er wel ‘heel uit’ maar neemt dus stukken minder ruimte in beslag. Een ronde mand eronder om de voet te verstoppen, allemaal versiersels erin en lekker genieten van de gezelligheid!

14. Drie gangen, gourmetten of uit eten?

Ik ga dan liever voor gourmetten, als in: niet te moeilijk doen. Een drie gangen diner waarbij de gastvrouw hele dagen in de keuken heeft staan zwoegen zorgt voor onnodige stress en uit eten vind ik niet intiem en persoonlijk, iets wat ik met Kerst belangrijk vind. Op Kerstavond hebben we bij mijn ouders een heerlijk uitgebreid warm & koud buffetje gegeten, eerste Kerstdag Chinees na een lange dag in de dierentuin en gisteravond was het bij de schoonfamilie gourmetten.

15. Kerstkaarten sturen of een berichtje via Facebook?

Deze perfectionist kan het niet hebben dat de Kerstkaartjes er dit jaar helemaal bij ingeschoten zijn. Op het moment dat we er voor wilden zitten was Kerst al zo’n beetje begonnen dus hebben we het deze keer achterwege gelaten. We hebben een berichtje via WhatsApp en via Facebook uitgestuurd. Volgend jaar weer aan de kaartjes!

16. Chocoladeletter of een oliebol?

Ik ben meer een hartige snoeper dan een zoete snoeper en zou dan gaan voor een oliebol. Maar dan niet zo’n heel erg vette, maar echt eentje met zo’n krokant laagje en lekkere luchtige binnenkant. Het liefst mèt krenten!

Ik hoop dat je het leuk vond om te lezen! Wat is jouw favoriete winterherinnering?

Fijne dag allemaal ♥

Liefs,

Desirée

