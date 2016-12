Het zijn nog maar vier dagen tot het Kerst is en ik kan me voorstellen dat de feestdagenstress bij sommigen al flink is toegeslagen. En dan heb je misschien ook nog niet kunnen slagen voor een mooie outfit voor de Kerstdagen of voor je aankomende Oud & Nieuw feestje.. Maak je geen zorgen, want tussen de huidige collectie X-two Kerst outfits zit echt voor iedereen wat. Ik deel enkele van mijn favoriete combinaties met je en hoop dat je er wat heerlijke plussize fashion tips uit kan halen!



Zoals je ziet is de collectie voor de feestdagen echt heel erg uitgebreid. Of je nu meer iemand bent van een mooie broek met een blouse, een legging met tuniek of toch liever een mooie jurk en voor iedere leeftijd is er wel iets passends. Wat mij betreft is die uitgebreide keuze ook echt één van de krachten van dit merk. En met zoveel leuke keuze kon ik het niet laten mijn enthousiasme met je te delen ♥

Je kan de X-two Kerst outfits natuurlijk in verschillende plussize winkels vinden, maar er is ook een X-two webwinkel waar je terecht kan. Als je daar vóór 12.00u ’s middags besteld heb je je bestelling vaak de volgende dag al in huis. Helemaal leuk: er is op dit moment flink sale en je betaalt geen kosten voor verzenden en retourneren.



Ik ben persoonlijk echt fan van dit merk als het om plussize fashion gaat. Niet alleen hebben ze een enorm uitgebreide collectie met goede basics, en daar komt zo’n zes keer per jaar een seizoenscollectie bij op, ook vind ik de pasvorm vaak heel prettig dragen, blijft de kleding ook na tig keer wassen mooi en merk je dat er echt op een voller figuur is ontworpen. In deze outfit of the day draag ik onder het lederlook jasje (ook van X-two trouwens) een prachtig glitterend A-lijn tuniekje die ook uit de huidige feestcollectie komt. Love it!

Heb jij ervaring met de kleding van X-two? Heb je al een idee wat je gaat dragen met de feestdagen?

Liefs,

Desirée

