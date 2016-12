Een nieuwe winterjas vraagt om een nieuwe outfit of the day! Ik was al een tijdje op zoek naar een langere winterjas in een grijze kleur, maar kon telkens niet de juiste vinden. Het blijkt maar weer hoe lastig het kan zijn om in een grotere maat een beetje mee te kunnen doen met de trends.. Gelukkig kwam ik hem tegen bij OTTO uit de Shee Got It collectie. En wat is hij tof! Lekker lang, vooral heerlijk warm, mooi afgewerkt en met veel outfits te combineren. Een erg fijne plussize tip die ik graag met je wil delen ♥



Ik draag in dit artikel de volgende stukken uit de OTTO Shee Got It collectie:

– zwarte blouse met grove ruit die aan de achterkant net iets langer is, een borstzakje heeft en gemaakt is van soepelvallend viscose (€39,99)

– een grijszwarte used denim jeans met net voldoende stretch om hem comfortabel te laten zitten zonder dat hij gaat lubberen (€59,99)

– lange jas met grote kraag die sluit met een ceintuur in de taille gemaakt van een zware wolmix die door het effect van ‘onafgewerkte’ randen net even wat jonger en stoerder oogt (€139,00).

Ik vind de OTTO Shee Got It collectie persoonlijk erg leuk en zeker een plussize tip om eens te bekijken. De maatvoering gaat van 40 tot en met 58. Je hebt je bestelling altijd binnen een paar dagen in huis en met de code KERST15 krijg je op dit moment 15% extra korting op alle mode. Klik hier voor de webwinkel van OTTO.

Omdat de blouse voor mij net even iets te kort aanvoelde zo in de winter heb ik hem gecombineerd met een langer donker antraciet hemdje. Verder draag ik er zwarte lederen Chelsea boots onder. Zo krijg je een geheel wat netjes is maar toch niet te stijfjes is. Ik hou ervan! Zo blij om eindelijk die perfecte lange en warme grijze winterjas te hebben gevonden dat ik er bijna in zou willen wonen ♥

–> Klik hier voor een handig overzicht met nog meer toffe plussize shoppingadresjes.

Liefs,

Desirée