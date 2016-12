Waar de herfstjas dit jaar tot best een tijdje doorgedragen kon worden vanwege het zachte weer, lijken de koudere temperaturen er nu toch echt aan te komen. Tijd dus om die herfstjas om te ruilen voor een winterjas! Ik ging op zoek en verzamelde de leukste plussize winterjassen onder de €50,- bij elkaar. Zo zie je maar weer dat je ook met een grote(re) maat betaalbaar kan shoppen, je moet alleen maar net weten waar je moet zijn!



Bovenstaande jassen zijn afkomstig van de webwinkel Bon’A Parte waar je kan slagen tot en met kledingmaat 54/3XL.

– Evita jas, doorgestikt en gevoerd, in meerdere kleuren verkrijgbaar, €34,98

– Fransa Nahair jas, met 10% wol, €49,98

Mocht je niet zo van het online winkelen zijn dan kan je natuurlijk ook bij de normale fysieke winkels terecht. Zoals bij Miss Etam waar op dit moment een fijne sale is. Je kan hier terecht tot en met kledingmaat 54.

– Korte jas in wolmix, zwart, €40,00

– Navy parkamodel met neopbontkraag, €50,00

Mocht je nu vaker op zoek zijn naar betaalbare kleding dan ben je bij Bonprix zeker aan het juiste adres. Je kan hier terecht tot en met kledingmaat 58.

– Mooie jas in wollook en patroon op onderdeel, €39,99

– 3-in-1 sportieve outdoorjas, €39,99

– Grijze jas met teddy voering, €39,99

– Roze jas met staande kraag in langer model, €49,99

In de New Look Curves collectie kwam ik ook een aantal erg leuke jassen tegen. Je kan hierbij slagen tot en met kledingmaat 58 bij veel items.

– Parkajas met taillekoord, €35,00

– Wolmix jas in gemêleerd zwarte kleur, €35,00

– khaki lang bomberjack model, €25,00

– korte faux fur jas in wit, €35,00

– lange zwarte jas met ceintuur en afneembare nepbontkraag, €40,00

– Burgundy wolmix jas, €35,00

En als laatste kan één van mijn favoriete (web)winkels niet ontbreken, namelijk MANGO Violeta. Deze pluscollectie van het merk is verkrijgbaar tot en met kledingmaat 54.

– Gemêleerde wollen jas, €44,99

– Marineblauwe wollen jas, €39,99

– Grijze wollen jas, €39,99

Ik hoop dat ik je zo een klein beetje heb kunnen inspireren. Zoals je ziet is er in elke maat, voor elke smaak en in elk budget echt wel wat passends te vinden als het om plussize winterjassen gaat. Maar.. veel items uit dit artikel zijn gevonden in de sale dus als je er eentje leuk vindt moet je er wel vlot bij zijn :)

–> Klik hier voor een overzicht met nog meer leuke plussize winkeltips.

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée