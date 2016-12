Ik heb in de loop der jaren al een aantal artikelen met tips voor een betere nachtrust geschreven en ook met mijn kennis uit wellness workshops, opleidingen en cursussen zoals ontspanningstherapie zou ik beter moeten weten. Toch blijven die nachten voor mij een dingetje. Is het niet alleen doordat Shae een enorm slechte slaper is wat pas sinds kort verbetering heeft, dan is het wel omdat ik zo’n alsmaar-denkend-hoofd heeft waardoor het erg lang kan duren voordat ik in slaap val. Toch gaat het zeker de laatste tijd een heel stuk beter en ik deel graag de tips met je die bij mij echt helpen. Hopelijk heb jij er ook wat aan!



Laat ik beginnen met dat alsmaar-denkend-hoofd. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar erg lastig is het wel. Ik kan me geen moment herinneren dat ik echt even aan niets dacht. Het gaat meer van één gedachte op de voorgrond die alle focus nodig heeft terwijl er 10 jammerende gedachtes ook aandacht willen. Heel vermoeiend zoals je kan begrijpen. Ik heb ook gewoonweg veel ideetjes en plannen zowel zakelijk als privé en ben dan zo’n enthousiaste puppy die alles tegelijk wil doen. Maar dat kan natuurlijk niet. Beseffen dat dat helemaal niet erg is lijkt heel logisch, maar het duurde bij mij een beetje heel erg lang voordat dat besef echt tot me doordrong. Het leed wat perfectionisme heet ;)

Wat ik nu dus voor het slapen doe is zorgen dat de slaapkamer opgeruimd is, ik fris en schoon onder de dekens kruip en dit allemaal met aandacht doe. Door niet snel-snel routinematig mijzelf uit te kleden, te wassen, tanden te poetsen, make-up te verwijderen, handen en voeten in te smeren en dergelijke maar hier echt aandacht aan te geven, te focussen op mijn ademhaling en rustig aan te doen eindigt mijn dag een stuk minder gehaast. En door alles met aandacht te doen gebeurt het beter – wat mijn huid me zeker dankbaar is – en voelen veel van die routinematige klusjes bijna als een meditatie aan. Veel dagelijkse stressdingetjes kan ik zo veel makkelijker loslaten.

Natuurlijk zijn er op de slaapkamer ook enkele dingen waar ik op let. Het is bewezen dat je beter slaapt als je slaapkamer niet al te warm is. Daarom staat daar nooit de verwarming aan en zet ik voor het slapen altijd het raam op een kier. Ook slaap je beter onder natuurlijke stoffen zoals katoen, helpt het als je niet te veel afleiding van elektrische apparaten en rommel om je heen hebt en kan je eventueel met een pillow mist sprayen. Die van L’Occitane en Cowshed zijn mijn huidige favorieten.

Vergeet niet de kracht van een goed hoofdkussen en matras die bij jouw wensen, gewicht en lengte past. Zo hebben wij sinds een tijdje een Emma matras die we mochten ontvangen. We hebben deze nu enkele weken uitgebreid getest. Hij is stevig maar niet te hard, verdeelt je gewicht goed, ondersteunt waar het moet en lijkt echt een one-size-fits-all type matras. Hij bestaat uit een ademende toplaag die ervoor zorgt dat je geen drukpunten ervaart, lichaamsvolgend en drukverlagend traagschuim en ondersteunend koudschuim. Wij als zijslaper met zwaar postuur (ik) en als rugslaper met slank postuur (Paul) zijn er beide oprecht heel erg tevreden over.

Om mijn enthousiasme te delen mag ik een heel erg mooie kortingscode delen. Met de code Curvacious21 krijg je maar liefst 21% korting op een Emma matras! Voor meer technische informatie raad ik je aan naar de website van Emma matras te gaan.

–> Misschien vind je het leuk om te zien hoe de slaapkamer in ons nieuwe huis eruit ziet? In dit artikel een roomtour!

Als laatste wat misschien heel simpel lijkt maar enorm effectief werkt is je gedachten en het eeuwige to do lijstje uit je hoofd op te schrijven. Leg een notitieboekje met pen naast je bed of mail desnoods jezelf deze gedachtes en lijstjes. Zo ben je het kwijt, weet je dat het niet ‘verloren’ raakt en kan je echt makkelijker de rust vinden om aan je welverdiende nachtrust te beginnen.

Ik wilde als slechte slaper graag mijn ervaringen met je delen. De tips die ècht bleken te werken en ervoor zorgen dat ik langzaam steeds betere nachten heb en me overdag een stuk uitgeruster en ontspannen voel. Dat gun ik iedereen ♥ Mocht je zelf nog een interessante tip hebben dan zou ik het zeker fijn vinden als je deze in de reacties onder het artikel achter wil laten. Niet alleen voor mij, maar zeker om te delen met andere lezers die er hopelijk wat mee kunnen.

Misschien vind je deze eerdere artikelen over hetzelfde onderwerp ook interessant?

– Tips voor een goede nachtrust #1

– Tips voor een goede nachtrust #2

– Interieur inspiratie voor een rustige slaapkamer

Wat is jouw ultieme tip voor een betere nachtrust?

Liefs,

Desirée