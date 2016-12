De vloeibare lipsticks met een matte finish zijn ondertussen niet meer weg te denken uit beautyland en ook dit merk volgde recent met een mooie collectie. The Body Shop Matte Lip Liquid is de naam, ze beloven aan te brengen als een lipgloss, langhoudend te zijn en een fluweelmatte finish te hebben. Ik was nieuwsgierig en ging aan het testen. Benieuwd wat ik van deze matte lipstick vindt? Lees verder voor meer informatie, foto’s, swatches en de review.



Veel matte lipsticks, of ze nu in gewone lipstick vorm of in ‘vloeibare’ vorm in een lipgloss verpakking komen, hebben een droog en trekkerig gevoel zodra ze op de lippen aangebracht zijn. Daarnaast hebben veel van deze producten geen gelijkmatige slijtage waardoor de buitenrand vaak nog wel mooi lang blijft zitten maar de binnenrand afbrokkelt en sneller slijt. Geen mooi gezicht! En aangezien bijwerken van een mat en langhoudend lipproduct minder gemakkelijk gaat wil je dat voorkomen.

Deze The Body Shop Matte Lip Liquid komt in een lipglossverpakking waarbij je aan de buitenkant van de huls de kleur van het uiteindelijke product ziet. Na er enkele geswatched te hebben komt deze kleur ook wel echt redelijk goed overeen met de uiteindelijke ingedroogde kleur op de lippen en dat is erg fijn. De dop van de liquid lipstick is mat wat de finish weergeeft. Handig om zo de normale glossjes van deze variant te onderscheiden!

Je brengt het mousse-achtig product aan met een schuin afgesneden applicator die voldoende product opneemt om beide lippen te voorzien van een dun maar dekkend laagje. De pigmentatie is zeker goed te noemen, maar je zou de kleur voor meer intensiteit ook op kunnen bouwen door twee laagjes aan te brengen.

Mijn favoriete kleur uit de collectie is de kleur Taipei Orchid 020. Dit is een middenroze kleur met een iets bruinige ondertoon. Hij staat zo wel lekker fris en vrouwelijk, maar toch volwassen. Mooi kleurtje! Aan het product is onder andere bijenwas toegevoegd voor een klein beetje verzorging en een smeerbare substantie, maar verder hoef je geen verzorgende ingrediënten te verwachten. En – het klinkt gek, maar – dat is precies wat je wil. Zonder dat dit product mijn lippen uitdroogt blijft hij zo namelijk echt heel erg lang en mooi op z’n plek. Geen afbrokkeling aan de binnenkant, geen vlekken, hij geeft niet af, is kissproof en blijft met gemak uren goed zitten. Yes! En als je niks vettigs eet dan overleeft hij gemakkelijk een goede maaltijd. Vettigheid lost de lipstick namelijk op. Het is niet voor niks dat je zo’n product ook het beste van je lippen kan verwijderen met een oliereiniger.

Hoe gebruik je een matte vloeibare lipstick nu het beste?

1. Zorg dat je lippen velletjesvrij zijn door ze even te scrubben met bijvoorbeeld je tandenborstel

2. Gebruik hierna een heel dun laagje lippenbalsem en wacht tot deze is ingetrokken

3. Hap het teveel aan lippenbalsem af en breng de lipstick in een dun laagje aan

4. Houdt je lippen iets van elkaar en wacht een half minuutje totdat de lipstick gedroogd is.

Als je dit stappenplan volgt dan zien je lippen er ondanks een mat product toch verzorgd en niet droog uit. Wel is het aan te raden ’s nachts bijvoorbeeld ook een goede lippenbalsem te dragen om je lippen goed verzorgd en soepel te houden.

Ja, ik ben zeker tevreden over deze matte lipstick en ga toch eens kijken voor nog meer rozige/paarsige kleurtjes. The Body Shop Matte Lip Liquid is verkrijgbaar in de winkels en via de webwinkel in 12 kleuren voor €9,00 per stuk (8ml). Ook fijn: de lipsticks zijn vegetarisch, bevatten geen karmijn en geen gluten.