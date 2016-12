Vitamine C is een bijna een wondermiddel voor je lichaam te noemen en geeft ook je huid een boost. Maar omdat het zo instabiel is ben ik altijd een beetje sceptisch als het om producten gaat waar dit ingrediënt aan toegevoegd is. Ik vertel je in dit artikel graag meer over vitamine C, wat het voor je lichaam en je huid kan doen èn met welk Koreaans product (Vitabrid C12 Face Powder) ik onlangs kennis maakte en enorm van onder de indruk ben. Even een wat meer diepgaand skincare artikel vandaag dus, ik hoop dat je het interessant vindt!

Vitamine C voor je lichaam

Vitamine C is een kort samengevat een antioxidant welke zorgt voor gezonde botten, spieren, huid, bloedvaten en tanden, draagt bij aan de energievoorziening, beschermt tegen vrije radicalen en zorgt voor een goed zenuwstelsel en betere weerstand. Het is daarom niet vreemd dat veel mensen een voedingssupplement slikken met Vitamine C erin.

Vitamine C in huidverzorging

Helaas kan vitamine C de huid lastig bereiken als het oraal wordt ingenomen en dat terwijl het juist zoveel goeds kan doen voor je huid. Het kan je huid namelijk echt een boost geven als het gaat om het verminderen van huidveroudering, fijne lijntjes, rimpels en ouderdoms-/pigmentvlekken en zorgt het ervoor dat je huid steviger, soepeler, frisser, zachter en egaler wordt. Daarnaast zet het ook nog eens je huid aan tot het produceren van collageen, genezen wondjes sneller en zorgt het voor een gezonde en sterke huidbarrière.

Vitabrid C12 Face Powder

Je kan dus het beste vitamine C rechtstreeks op de huid aanbrengen. Maar hoe doe je dat als het zo’n onstabiel ingrediënt is? Het Koreaanse Vitabrid C12 Face Powder bevat een gepatenteerde technologie die niet alleen een erg stabiele vorm van Vitamine C levert maar deze ook over een periode van 12 uur geleidelijk af blijft geven aan de huid. Ik ben altijd erg sceptisch als het gaat om Vitamine C in beautyproducten, maar het bedrijf stuurde me zonder problemen alle onderzoeksrapporten – ook die van externe partijen – door. Het product is zelfs genomineerd als één van de acht ‘world’s most promising innovative technologies’ en werd in het gerenommeerde tijdschrift Nature getipt. Impressive!

In het flesje zit als eerste een hoog percentage vitamine C (ascorbinezuur), zinkoxide dat huidirritatie vermindert, allantoïne dat de huid zachter en soepeler maakt, arbutine dat pigmentvlekken tegen gaat, gedehydrolyseerd collageen wat de huid verjongt, gezuiverd water en adenosine wat de huid kalmeert.

Het is een droge poeder in een flesje die je van tevoren schudt en waarvan je enkele pufjes toevoegt aan je favoriete crème. Even mengen en vervolgens kan je dit gewoon op je gezicht aanbrengen zoals normaal. Zorg dat je het flesje naderhand wel goed sluit en in een donkere en droge omgeving wegzet. Na het aanbrengen kan je even een kleine tinteling en warm gevoel op je huid krijgen, maar dit trekt al snel weg en zal na regelmatig gebruik minder worden. Niks pijnlijks of irriterends, maar voor mij persoonlijk een teken dat het product zeker zijn werk doet.

Ik ben persoonlijk echt een voorstander van skincare op deze manier: goede en milde basisproducten om te reinigen, een exfoliant en een goede basis moisturizer die je in combinatie met verschillende boosters zoals dit product kan mengen zodat je steeds je huid kan geven wat het op dat moment nodig heeft. Ik merk dat ik zo echt meer uit mijn skincare haal en dat mijn huid er goed op reageert!

Vitabrid C12 Face Powder is in Nederland verkrijgbaar via de Vitabrid webwinkel en kost €59,95 per flesje met een inhoud van 3 gram. Dit lijkt weinig, maar je gebruikt per keer gemiddeld 0,02 gram product waardoor je er zo’n 150 toepassingen uit moet kunnen halen.

Ik hoop dat je het interessant vond om eens wat dieper op een ingrediënt in te gaan in combinatie met de producttip? Mocht je over een ander ingrediënt of skincare product graag meer te weten willen komen dan hoor ik het graag zodat ik aan de slag kan voor een artikel hierover :)

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée