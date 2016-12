Nog 8 dagen voordat het Kerst is.. In de Christmas Countdown van vandaag wil ik je graag mijn nieuwe handtasje laten zien die perfect is voor avondjes uit, feestjes en etentjes. Natuurlijk laat ik je in een ‘what’s in my bag’ ook zien wat ik zo allemaal met me meeneem ìn het tasje als ik een avondje op stap ga. Wat heeft dit met aftellen tot Kerst te maken? Omdat de webwinkel waar mijn nieuwe tas vandaan komt echt een heerlijke shoppingtip is waar je ook voor je last minute Kerstcadeautjes nog heel erg goed moet kunnen slagen!



Mijn nieuwe tas is de GUESS Christy Coral schoudertas die echt perfect is voor avondjes uit, feestjes en dergelijke. Niet te groot maar ook niet te klein waardoor ik alle nodige spulletjes met gemak mee kan nemen. De tas heeft een beetje een muted perzik/koraal kleurtje die door de combinatie met de goudkleurige hardware stijlvol maar ook fris oogt. Het tasje is ongeveer 12x20x6cm, sluit met een rits, is gemaakt van stevig kunstleer en heeft een lang hengsel dat deels bestaat uit goudkleurige schakels.

In het voorvakje past precies mijn telefoon en in de tas zelf blijft precies genoeg ruimte over voor mijn portemonnee, sleutels, een poeder, lipstick en nagelvijltje. Ja, ik heb een gro-te portemonnee – voor de nieuwsgierigen, hij is van Essentiel – maar ik vind hem echt perfect omdat er echt alles in past. Van pasjes tot geld tot aan visitekaartjes en zelfs mijn paspoort.

Ik heb het tasje cadeau gekregen van de (web)winkel Brandfield. Brandfield heeft een prachtige fysieke winkel in Groningen en ze hebben een eigen webwinkel. Het assortiment bestaat uit horloges, sieraden, tassen en zonnebrillen van merken als Cluse, Michael Kors, Buddha to Buddha, Pandora, Swarovski, Karma, Ray-Ban, Fabienne Chapot, Myomy, Guess en Paul’s Boutique.

Hierboven heb ik nog even een paar mooie items voor mannen en vrouwen bij elkaar gezet. Misschien haal je er nog wat leuke ideetjes voor Kerstcadeaus uit ^^

Zoals je ziet neem ik eigenlijk nog best wat met me mee in mijn ‘uitgaanstasje’. Wat kan er in die van jou niet ontbreken? Sleur jij ook altijd van alles met je mee, of pak je enkel je pinpas en telefoon met je mee?

Liefs,

Desirée

–> Volg jij mij al via Twitter, Instagram, Facebook en/of Bloglovin’ ?