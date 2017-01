Ik vind het eerlijk gezegd best eng om dit artikel te schrijven, weet niet goed hoe ik moet beginnen en het kan een beetje van de hak op de tak gaan maar ik wil je graag wat vertellen. Iets waar ik al mijn halve leven mee worstel en waarvan ik vorig jaar besloten heb dat het genoeg is en ik hulp moest gaan zoeken. Alhoewel dit jaar nog maar net begonnen is, kreeg ik rond de jaarwisseling het beste nieuws binnen waar ik op dat moment op zat te wachten. Ja, 2017 gaat een pittig maar hopelijk goed jaar worden!

Als je mij al langer volgt dan heb je mijn strijd met overgewicht vast al meegekregen. Ik ben al lange tijd veel te zwaar en ik heb gevochten, veel geprobeerd en keihard mijn best gedaan. In totaal ben ik vanaf mijn hoogste gewicht ooit al ruim 30 kilo kwijt, maar er is nog een lange weg te gaan. Hoe frustrerend is het dan ook dat ik gewoonweg niet meer verder kom. Na lang overleg met Paul heb ik ongeveer een half jaar geleden besloten naar de huisarts te gaan voor een doorverwijzing naar de Nederlandse Obesitas Kliniek om het traject in te gaan wat zal gaan leiden tot een maagverkleinende operatie als hulpmiddel om de kilo’s blijvend kwijt te gaan raken.

Juist omdat ik nog zo’n lange weg te gaan heb voor ik op een gezond gewicht zit, juist omdat ik nog ‘maar’ 32 jaar ben, juist omdat ik nu nog niet veel last heb van de extra kilo’s, juist omdat ik moeder ben en omdat ik een gezond gezinsleven wil en een goed voorbeeld wil zijn voor onze dochter. Juist omdat ik gewoonweg gezond wil zijn. Ik voldeed zonder problemen aan alle eisen die er voor een doorverwijzing gesteld zijn en zo zat ik een maand later samen met Paul in de kliniek voor de informatieochtend. Ik kreeg hierna een eetdagboekje mee wat ik een week lang heel precies bij moest gaan houden en moest deze met de intake meenemen.

Zo’n anderhalve maand later was ik aan de beurt voor een intensieve intake en screening. Ik ging er in mijn eentje naar toe en was best heel erg gespannen. Na het invullen van meerdere vragenlijsten werd ik gemeten en gewogen en vervolgens door zowel een arts, diëtist, bewegingsdeskundige en psycholoog ‘onder handen’ genomen. Gesprekken, vragen, informatie, een fittest.. En toen wist ik dat het tot zo’n zeven weken kon gaan duren voordat ik het advies toegestuurd zou gaan krijgen. En wat duurden die weken lang!

Net op de laatste werkdag van het jaar viel er een brief op de deurmat van de kliniek. En ja hoor, daar kwamen de tranen. Ik kreeg een positief advies!

Hoe het nu verder zal lopen? Ik heb binnenkort een afspraak in ziekenhuis Rijnstate Arnhem om bloed te laten prikken, voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen over de ziekenhuisopname en de operatie, een gesprek met de batriatisch chirurg en verpleegkundige, een afspraak met de apotheek over de medicijnen die ik gebruik en een afspraak met de anesthesioloog voor de Preoperatieve Screening. Volgens mij een best pittig dagje qua informatie maar ik kijk er wel naar uit.

In de brief met het positieve advies kreeg ik door dat ik in maart/april 2017 geopereerd zal gaan worden. Ineens gaat het allemaal heel snel! Voor die tijd zal ik nog 6 x een groepsgesprek met zowel andere patiënten als een diëtist, arts en psycholoog gaan hebben om me voor te bereiden op de operatie. Daarnaast wil ik nog één a twee keer een afzonderlijk gesprek met een diëtist hebben omdat ik de neiging heb terug te vallen in maaltijdvervangers uit gemak of tijdnood en ik juist wil leren alle voedingsstoffen uit normale voeding te halen. Ik hoop er eentje toegewezen te krijgen die ervaring heeft met cliënten die een maagverkleining hebben gehad of gáán krijgen want ik wil zoveel mogelijk leren om dit tot een succes te gaan maken.

Voor nu is het dus de dag (over ongeveer anderhalve week) in het ziekenhuis met gesprekken en onderzoeken afwachten en daarna zal ik in een groep geplaatst worden voor de 6 x wekelijkse bijeenkomsten.

Ik ben ontiegelijk zenuwachtig voor alles wat komen gaat en vind het allemaal heel erg spannend. Maar ik ben er vooral ontzettend klaar voor. Om te werken aan een blijvend gezonde ik en een – hopelijk – lange toekomst samen met Paul en Shae ♥

Voor nu hou ik het even hierbij, anders wordt dit artikel veel te lang. Ik zal zodra ik weet welke variant van een maagverkleining (gastric bypass) ik ga krijgen ook hier wat meer over vertellen en ga je ook op de hoogte houden van het hele proces verder. En mocht je vragen hebben dan ga ik mijn best doen die zo goed en eerlijk mogelijk te beantwoorden.

Liefs,

Desirée

