Voor zolang als Paul en ik elkaar kennen (en dat is alweer iets meer dan 15 jaar) hebben we een auto èn daarbij een pechhulpabonnement waar we jaarlijks een redelijk bedrag voor betalen. Toch zijn de keren dat we de pechhulpdienst nodig hebben gehad op één hand te tellen en ging het hier ook nog om kleine dingen zoals een lege accu. Eigenlijk zonde van dat jaarlijkse abonnement! Dat vond AllSecur ook en die lanceerden AllSecur Pechhulp On Demand. Pechhulp vanaf €65,00 via een handige app zonder abonnement, zonder lidmaatschap en zonder verrassingen.



Gemiddeld heeft een automobilist ééns in de vijf jaar autopech, maar betaalt hij vaak wel zo’n €100,- per jaar aan een vast abonnement of lidmaatschap bij een pechhulpdienst. Dat is dus een gemiddelde van €500,- per pechgeval. Met de AllSecur Pechhulp On Demand app voor Android en iOS heb je de volgende voordelen:

– je hebt geen vast pechhulplidmaatschap nodig

– pechhulp on demand, wanneer en waar jij het nodig hebt

– goede pechhulp voor iedereen

– heldere prijzen zonder verrassingen

– pechhulp al vanaf €65,00.

Enkele voorbeelden: heb je pechhulp nodig om bijvoorbeeld je auto met een lege accu weer te laten starten dan betaal je €65,-, heb je een reparatie nodig voor bijvoorbeeld een lekke band, brandt er een lampje of heb je jezelf buiten gesloten dan zijn de kosten €90,- en moet je auto naar de dichtstbijzijnde garage worden gebracht omdat er niet direct geholpen kan worden dan kost dit €120,-. Je betaalt dit altijd direct per pin achteraf.

Je download heel eenvoudig de app op je mobiele telefoon, registreert jezelf en zo kan je heel gemakkelijk waar en wanneer jij het nodig hebt pechhulp inschakelen door simpelweg op START help me nu te klikken. Niet alleen in je eigen woonplaats, maar ook in Nederland en de rest van Europa.

Klik hier voor meer informatie en om de AllSecur Pechhulp On Demand app te downloaden.