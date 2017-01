Arganolie wordt ook wel het Marokkaanse goud genoemd en dat heeft alles te maken met de fijne eigenschappen van dit ingrediënt. Met een grote voorliefde voor natuurlijke producten en huidoliën was ik dan ook heel erg benieuwd naar de biologische producten van Atlas Argan. Dit is namelijk een Nederlands bedrijf wat zelf de olie perst en hier onder andere verzorgingsproducten mee ontwikkelt. Ik vertel je er graag wat meer over en review enkele producten!

Atlas Argan Company is een bedrijf uit Leiden met een eigen fabriekje en is hiermee de enige producent van arganolie buiten Marokko. Doordat ze zelf de olie persen kunnen ze ervoor zorgen dat de hoogwaardige kwaliteit wordt gewaarborgd. Een uniek verhaal en een natuurlijk product van eigen bodem. Dat kan ik alleen maar toejuichen!

Atlas Argan 100% pure olie 50ml, €17,95

Arganolie heeft verschillende eigenschappen en is vooral heel erg fijn voor de droge huid, maar kan ook door de gevoelige huid en zelfs door mensen met psoriasis en eczeem worden gebruikt. Niet alleen versterkt en herstelt het huid en haar en helpt het huidveroudering te vertragen en littekentjes te vervagen maar ook zit het bomvol antioxidanten, essentiële vetzuren en vitamine E. Pure argan olie is heel zuinig in gebruik en dus op meerdere manieren in te zetten; van haarolie tot huidolie en voor droge nagelriemen en ellebogen. Gewoon lekker smeren dus :)

Wel even goed opletten bij het pompje. Er komt namelijk redelijk wat product per keer uit, dus echt heel voorzichtig drukken om te doseren. Je hebt namelijk echt maar een klein beetje per keer nodig!

Atlas Argan dagcrème 30ml, €13,95

De dagcrème komt in een pompflacon en er zit enkel rozenwater, arganolie, pH-neutrale basiscrème, etherische olie en rokonsal (natuurlijk en mild conserveringsmiddel) in. Je ruikt er duidelijk rozen in terug en de crème is zuinig in gebruik. Onder make-up werkt hij voor mij net even iets minder prettig vanwege de voedende ingrediënten, maar voor de make-uploze dagen of in combinatie met een primer als tussenlaag voor onder de make-up gaat het prima.

Atlas Argan nachtcrème 30ml, €13,95 (dag- en nachtcrème samen voor €19,95)

De nachtcrème komt in eenzelfde verpakking als de dagcrème en bevat dezelfde ingrediënten. Toch lijkt hij net even wat voller aan te voelen waardoor ik verwacht dat de hoeveelheden van elk ingrediënt net wat verschillen. Je hebt echt maar een klein beetje nodig om je gezicht, hals en decolleté in te kunnen smeren. Ik vind hem vooral met enkele druppels pure arganolie eronder helemaal geweldig, maar als je een minder droge huid hebt dan voldoet de nachtcrème alleen ook prima. De geur is wederom heel zacht en ruikt naar rozen, de crème trekt redelijk vlot in en laat de huid lekker soepel en zacht aanvoelen.

Niet alleen vind ik de producten echt heel erg goed betaalbaar, ook ben ik blij dat alles in hygiënische verpakkingen zit zodat de werking van de ingrediënten tot het laatste gebruik goed blijft, vind ik de verpakkingen verder ook mooi in de badkamer staan en zitten er goede ingrediënten in. De producten van Atlas Argan Company zijn via de webwinkel te bestellen of te koop in de winkel in Leiden.

Ik was bijna vergeten hoe fijn argan olie ook al weer is omdat ik zoveel producten test en uitprobeer en arganolie als skincare al even niet meer voorbij was gekomen. Maar zeker nu met het winterweer merk ik dat mijn huid gelijk zachter, soepeler en minder droog aanvoelt en ook mijn haar minder statisch is als ik een paar druppels olie als leave-in treatment gebruik.

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée