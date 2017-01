Iedereen weet wel dat fruit een gezond tussendoortje maakt en dat het een manier is om onder andere voldoende vitamines mee binnen te krijgen. Maar weet je ook waarom juist bananen gezond zijn voor je? Ik vertel je er in dit artikel graag meer over, want wist je dat bananen niet alleen goed zijn voor je lichaam maar ook geestelijk kunnen helpen bij bijvoorbeeld je winterdip? Lees verder voor meer informatie, tips, weetjes èn heerlijke recepten met banaan erin verwerkt voor zowel volwassen als kinderen.

De banaan groeit aan de bananenboom en is een langwerpige gele vrucht die eigenlijk officieel tot de groenten behoort. Bananen zijn het hele jaar door verkrijgbaar en door de zoete smaak is het een geliefd tussendoortje van velen. Wist je dat de banaan na rijst, maïs en tarwe het belangrijkste voedingsgewas ter wereld is? Nederlanders alleen al eten samen jaarlijks zo’n 720 miljoen bananen!

De voedingswaarde van een banaan

In 100 gram banaan zitten ongeveer 98 kcal, 1,2g eiwit, slechts 0,3g vet en zo’n 2,6g vezels. Daarnaast zitten er vitamines en mineralen in zoals kalium, calcium, vitamine A, melatonine, zink en magnesium.

Wat maakt bananen gezond?

De grotere hoeveelheid kalium helpt om de bloeddruk te reguleren en bevordert de hartfunctie, de melatonine kan helpen bij slaapstoornissen, magnesium helpt bij een goede energiestofwisseling, koper zorgt voor een goede opname van ijzer en de aanmaak van rode bloedcellen, calcium zorgt voor sterke botten en een gezond gebit en zink ondersteunt de werking van je immuunsysteem en helpt om je huid en haren in goede conditie te houden. Ook geestelijk leveren bananen een mooi voordeel op: het aminozuur tryptofaan wordt door het lichaam omgezet in serotonine, wat een feel good effect heeft voor de hersenen, depressies zou kunnen verminderen en zelfs pijnprikkels verzacht. Daarom zijn bananen gezond!

Recepten met banaan

Bananen zijn heel gemakkelijk te verwerken in recepten. Of het nu om fruithapjes voor baby’s en kinderen gaat of verwerkt in recepten voor volwassenen. Mocht je banaan lekker vinden, dan kan ik je zeker aanraden deze eerder verschenen recepten eens te gaan proberen.

Banaan = Beauty Food

Wist je dat banaan ook heel gemakkelijk te verwerken is in een homemade gezichtsmasker? De vitamines, enzymen, mineralen en antioxidanten in banaan zorgen voor onder andere een mooie glow en gezondere, zachtere huid. Klik hier voor het recept voor een DIY maskertje. Enjoy!

Bananen zijn dan misschien wel de meest calorierijke vruchten maar met zoveel positieve eigenschappen is het zeker niet verkeerd om er regelmatig eentje te eten.

