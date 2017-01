Er is weer een nieuwe variant van de bekende geur uitgebracht en deze keer is Euphoria met de Calvin Klein Deep Euphoria net even wat intenser en meer prikkelend dan zijn voorgangers. Ik hou er wel van! De geur wordt door Calvin Klein omschreven als bevrijdend, geëmancipeerd en uitdagend en ik vertel je er in deze parfum review graag wat meer over.

De flacon is deze keer een combinatie van transparant diep paars met glanzend zwart wat samen met de vorm een krachtige uitstraling heeft. Zeker niet heel erg standaard en ik vind het wel wat hebben. De geur wordt omschreven als een bloemige chypre en je ruikt er de volgende geurnoten in:

topnoten: witte peper, mandarijnblaadjes en cascalone (aquatische geur)

hartnoten: jasmijn, geranium, pioenroos en zwarte roos

basisnoten: verschillende houtnoten, patchoeli en muskus.

Deze eau de parfum opent prikkelend door de combinatie van een tikkeltje zilte zee-geur gecombineerd met zonnige citrusblaadjes en witte peper. Ik vind dit zeker geen standaard ‘opening’ en was direct heel aangenaam verrast. Al redelijk snel gaat de geur op mijn huid over in een warm en vrouwelijk bloemenboeket waarbij ook duidelijk de patchoeli en muskus om de hoek komen kijken. Ja, dit is zeker een vrouwelijke, spannende en toch alsnog heel draagbare geur.

Calvin Klein Deep Euphoria is vanaf deze maand verkrijgbaar.

– eau de parfum 30ml, €53,33

– eau de parfum 50ml, €74,39

– eau de parfum 100ml, €97,22

– bodylotion 200ml, €36,00.

Als liefhebber van ‘niet-zo-standaard’ parfums ben ik zeker positief over de Calvin Klein Deep Euphoria. De combinatie van de warme en vrouwelijke jasmijn die gecombineerd is met patchoeli en muskus èn een pittig randje van de peper maakt het dat ik deze geur op dit moment bijna elke dag draag.

Spreekt dit parfum jou aan qua geurnoten en verpakking?

Liefs,

Desirée