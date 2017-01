Er waren een aantal producten leeg gegaan en er zijn de afgelopen periode nieuwe producten binnen gekomen waar ik erg nieuwsgierig naar was. Een mooi moment om met een nieuwe skincare routine te starten! Ik heb zelf een droge en gevoelige huid met enkele fijne lijntjes en rimpeltjes, wat roodheid en zo af en toe kleine onzuiverheden rondom mijn kin. Mocht je dit huidbeeld herkennen dan haal je uit dit artikel vast en zeker fijne huidverzorgingstips!



Mijn skincare routine in de avond (10 minuten)

Reiniging

Ik begin natuurlijk met een goede reiniging van de huid en ik kies hiervoor graag voor een zacht product. Zo ontving ik The Original Makeup Eraser (€19,95 o.a. bij Parfumerie Douglas). Dit is een doekje die je met enkel warm water gebruikt om àl je make-up te kunnen verwijderen zonder gebruik van een reinigingsproduct en daarna de andere kant gebruikt voor een lichte exfoliatie van de huid. En ja, dat klinkt als een mooi verkooppraatje, maar echt: het werkt! Zelfs longlasting foundation en waterproof mascara krijg ik ermee weg. Maar toch moet je daarvoor wel eventjes je best doen en ik vind het persoonlijk prettiger om voor mijn droge en gevoelige huid iets te gebruiken wat minder en zachter huidcontact maakt. Ik gebruik de Eraser dus eerst heel zachtjes om de meeste make-up te verwijderen en gebruik daarna nog een zachte reinigingsmelk.

Op dit moment gebruik ik de Doctor Babor Neuro Sensitive Cellular intensive calming cleanser (150ml, €29,50) die speciaal ontwikkeld is voor de (extreem) droge en gevoelige huid. Ik masseer hem met zachte en ronddraaiende bewegingen in op mijn huid waarna ik deze afspoel. Mijn huis is na de voorbehandeling van de Makeup Eraser en een klein beetje reinigingsmelk dus helemaal schoon, fris en zacht.

Verzorging

Na de reiniging gebruik ik een exfoliant. Mijn favoriet op dit moment is de Paula’s Choice Skin Perfecting 8% AHA gel (100ml, €33,00) die helpt om fijne lijntjes te bestrijden en mijn huid vooral zachter, gladder en frisser te maken.

Vervolgens breng ik de oogcrème aan. Deze Clarins Multi-Active Yeux (15ml, €40,50) is nieuw in het assortiment en heeft vooral een focus op de blik verhelderen en eerste rimpeltjes te bestrijden. Dat hij daarnaast ook donkere kringen en wallen aanpakt vind ik hééééél erg fijn! Door het koude ijzeren applicatortje en de lichtreflecterende pigmenten verfrist hij gelijk en de textuur trekt de huid een soort van glad waardoor foundation en/of concealer onder de ogen duidelijk minder in de lijntjes gaat zitten.

En als laatste stap gebruik ik de Clarins Hydra-Essentiel Bi-Sérum intensif anti-soif (30ml, €49,60) en de bijpassende Clarins Hydra-Essentiel crème riche désaltérante (50ml, €49,50). Beide producten zijn echt enorm hydraterend en voedend, maken de huid soepel en gladder en dat zònder vettig aan te voelen.

Mijn skincare routine in de ochtend (3 minuten)

Ik begin met een micellaire lotion om de huid op te frissen en ‘de slaap’ weg te vegen. Op dit moment gebruik ik de Sensitive variant van Kruidvat (250ml, €2,49) die me verrassend goed bevalt en breng ik de eerdergenoemde Clarins oogcrème aan. Daarna breng ik twee druppeltjes van de Dermalogica phyto replenish oil (30ml, €89,90) aan. Dit is een verrassend lichte en niet vette gezichtsolie die de huidbarrière versterkt en de huid hydrateert, beschermt en verzacht en dat voel ik echt de hele dag door aan mijn huid.

Als laatste stap gebruik ik de Doctor Babor Neuro Sensitive Cellular intensive calming cream (50ml, €61,00). Net als de eerdergenoemde reinigingsmelk uit dezelfde lijn is dit product ook echt perfect voor de (extreem) droge en gevoelige huid. De crème verzacht, gaat roodheid en droge plekjes tegen en maakt de huid lekker soepel.

En dan is er nog één product wat ik ongeveer twee keer per week onder de douche gebruik als extraatje. Deze Maria Galland Gommage Doux (gentle exfoliator, 50ml, €27,60) is een peeling zonder korreltjes die je met je vingertoppen opwarmt, daarna met ronddraaiende bewegingen op je schone en droge huid aanbrengt en vervolgens 2 à 3 minuutjes laat zitten. Daarna verwijder je deze met water en voelt je huid zo zacht als babybilletjes ♥

Als ik de producten zo dagelijks gebruik heb ik niet echt in de gaten dat het bij elkaar toch echt wel veel verschillende producten en handelingen zijn. Maar.. mijn huid reageert er wel goed op en de combinatie van de producten die ik nu gebruik zijn echt heerlijk voor mijn droge en gevoelige huid. Maar nee, ook ik ben niet perfect als het op skincare aan komt hoor. Er zijn gerust dagen dat ik even snel wat micellaire lotion en enkel een crème gebruik in de avond en/of de ochtend ;)

Uit hoeveel producten bestaat jouw complete skincare routine voor de dag & nacht? En wat is jouw favoriete product op dit moment?

Liefs,

Desirée