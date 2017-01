Als je huis beter opgeruimd en schoon houden bij één van je goede voornemens van dit jaar zat, dan is dit een artikel waar je blij van gaat worden. Of als je, net als ik, stiekem best een huismuts bent en de boel graag aan kant wil hebben zonder daar grote apparaten voor te pakken of veel tijd aan kwijt te zijn. Zo ontving ik eind vorig jaar deze Dyson V8 Absolute. Een snoerloze stofzuiger met een betere zuigkracht dan zelfs veel normale stofzuigers, die schonere lucht uitblaast dan erin gaat èn snel om te bouwen is tot bijvoorbeeld kruimeldief. Oh yes, hier wordt mijn huisvrouwenhartje wel blij van!

Laten we er niet omheen draaien: de producten van Dyson zijn niet goedkoop. Deze snoerloze stofzuiger is namelijk via de Dyson webwinkel te koop voor €599,00. Maar je krijgt er wel heel wat voor terug. Bekijk maar eens dit lijstje met eigenschappen van de Dyson V8 Absolute snoerloze stofzuiger:

– een gebruiksduur van maximaal 40 minuten

– verwijdert allergenen en blaast schonere lucht uit

– kan heel makkelijk de lucht in getild worden om spinnenwebben te verwijderen

– kan omgezet worden naar een kruimeldief

– heeft een hygiënisch en nagenoeg stofvrij te legen reservoir wat echt zonder vieze handjes en in twee klikken werkt

– er zit een max modus op voor lastige klusjes zoals het opzuigen van bijvoorbeeld dierenhaar

– hij weegt maar net iets meer dan 2,5 kilo

– bevat wasbare filters die levenslang mee gaan

– je hebt geen stofzuigerzak nodig.

In bovenstaand filmpje zie je wat er allemaal mogelijk is en welk opzetstukje waarvoor bedoeld is.

Deze snoerloze stofzuiger wordt geleverd met handig oplaadstation, kruimelzuiger, miniborstel, combinatie-accessoire, twee vloerborstels voor verschillende ondergronden, een flexibele verlengslang voor lastig bereikbare plekjes zoals achter de verwarming of in de auto, een kierenzuiger en natuurlijk een oplaadkabel.

Mijn ervaring? Daar kan ik eigenlijk heel kort in zijn. Je pakt zo’n snoerloze stofzuiger er echt sneller en makkelijker bij dan een normale stofzuiger en ik maak zo gemakkelijk een dagelijks rondje. Met de miniborstel over de zitmeubelen om deze poezenhaar- en kruimelvrij te maken, met een ander opzetstuk over de trap, vervolgens met de ‘turbo’borstel over het vloerkleed en daarna met het gewone vloerdeel over de vloer. Hoppa! In zo’n tien minuutjes alles helemaal schoon. En het is schrikken wat er vervolgens toch weer allemaal in het reservoir terecht is gekomen. Zeker de miniborstel die ik voor de zitmeubels gebruik en de ‘turbo’borstel die ik voor het vloerkleed gebruik halen ontiegelijk veel kruimels en haar uit de ondergrond.

Ja, ik heb de Dyson V8 Absolute ontvangen vanuit het merk en ben daarom misschien een klein beetje bevooroordeeld maar ik ben oprecht heel enthousiast en durf zelfs te zeggen dat deze snoerloze stofzuiger een normale stofzuiger + losse kruimeldief kan vervangen en zelfs beter de klus klaart dan menig normale stofzuiger. Het feit dat hij zo ontiegelijk compleet geleverd wordt, je nooit meer stofzuigerzakken nodig hebt, dat het een stofzuiger en kruimeldief in één is, dat hij snoerloos is dus je hem ook mee naar buiten kan nemen om de auto uit te zuigen en vooral dat hij een erg hoge zuigkracht heeft maakt mij zo enthousiast. In een huis met twee langharige poezen en een kleine kruimelprinses is deze stofzuiger snel onmisbaar geworden.

Wat is een huishoudelijk apparaat waar jij niet meer zonder kan?

Liefs,

Desirée