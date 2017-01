Als er één drogisterij is die de afgelopen tijd veel verandering brengt dan is het Etos wel. Niet alleen met een nieuwe huisstijl en ander logo, maar ook allemaal nieuwe verpakkingen en vooral een heleboel nieuwe producten. Zo zijn er een heleboel nieuwe Etos soft winter skin producten verkrijgbaar. Ik laat er enkele aan je zien met reviews en vertel wat over alle nieuwe producten. Met recht een budget beauty tip!



In de winter kan je huid wel wat extra aandacht gebruiken en met deze nieuwe producten wordt je droge winterhuid binnen no time weer zacht en soepel. Het nieuwe assortiment bestaat uit 5 verschillende handcrèmes en 14 verzorgende producten voor je lichaam. Voor elke lifestyle en behoefte zijn er producten verkrijgbaar zoals je aan onderstaand lijstje met producten ziet:

– bodylotion seconde trekt extra snel in, 250ml, €1,99

– bodyspray seconde snel intrekkende spray lotion, 200ml, €3,69

– bodylotion intensive care met vaseline voor de extra droge huid, 250ml, €1,99

– bodylotion anti-age Q10 ook fijn voor je decolleté, 250ml, €2,49

– body butter to oil heerlijk voor de droge huid en olieliefhebbers, 150ml, €4,99

– bodylotion illuminating met een lichte shimmer voor een mooie glans, 250ml, €2,99

– MEN bodylotion moisturizing een snel intrekkende en hydraterende formule, 250ml, €2,49

– body serum voor een extra intensieve hydratatie boost, 125ml, €3,99

– bodylotion-in-shower een bodylotion voor onder de douche, 250ml, €2,99

– handcream intensive care voor de extra droge huid, 75ml, €1,99

– handcream SOS repair voor de schrale huid, 75ml, €2,75

– handcream anti-age Q10 tegen huidveroudering en pigmentvlekken, 75ml, €2,49

– overnight handserum verzachtend, voedend en beschermend serum, 30ml, €2,99

– vaseline zonder parfum om de huid te beschermen tegen uitdrogen, 250ml, €2,49

– uiercrème met calendula om de huid soepel te houden, 250ml, €2,49.

En daarnaast nog onderstaande vier producten:

Etos BB Body lotion 200ml, €3,99

Deze bodylotion bevat geen zelfbruiner maar echt een subtiel tintje die je huid net even wat meer kleur geeft en egaler maakt. De geur is lekker fris en zacht, er zit onder andere glycerine en vitamine E in en hij is afwasbaar met zeep. Voor mijn droge huid geeft deze niet voldoende voeding en hij is ook wel net even iets te donker voor mij. Daarnaast ben ik met zo’n product toch altijd bang voor vlekken op kleding, meubels en dergelijke. Nee, dit is niet echt wat voor mij..

Etos uierzalf 250ml, €2,49

Uierzalf is echt zo’n lekker ouderwets product en eigenlijk zou je er altijd een pot van in huis moeten hebben, helemaal in de wintermaanden en als je kindjes in huis hebt. De zalf helpt om uitdrogen van de huid te voorkomen, calendula en kamille verzachten de huid en het is extra fijn om aan te brengen voordat je de deur uit gaat om te beschermen tegen weersinvloeden. Let op: een klein (!) beetje is meer dan genoeg want door de lichaamswarmte smelt de zalf nog wat en smeert zo lekker makkelijk uit.

Etos handcream seconde 75ml, €1,99

Een handcrème met onder andere glycerine, betaïne, panthenol en vitamine E die toch heerlijk luchtig is en snel intrekt. De geur is echt zo lekker ouderwets ‘crèmig’ – ik ben daar persoonlijk gek op – en hij laat je handen superzacht aanvoelen. Fijn voor overdag zodat je snel weer door kan met je bezigheden!

Etos bodylotion SOS repair 200ml, €2,49

Ja, van deze bodylotion wordt mijn huidje erg blij! Er zit onder andere kokosolie, glycerine, panthenol, calendula extract, macadamia olie, squalane en vitamine E in, ruikt heerlijk zacht en fris en trekt toch nog redelijk vlot in.

Ik vind de producten er qua verpakking goed uit zien. Dat minimalistische spreekt mij zeker wel aan! En als je dan kijkt naar de uitgebreide lijn en dat geen product meer kost dan slechts €4,99 is er eigenlijk geen reden meer om de producten niet eens te gaan proberen. Ik ben trouwens nog heel erg benieuwd naar de body butter to oil en het body serum en zal ze de volgende keer bij Etos eens meenemen om te gaan testen.

Spreken de nieuwe Etos soft winter skin producten jou aan om eens te proberen? Naar welk(e) product(en) ben je het meest benieuwd?

Liefs,

Desirée