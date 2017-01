De nieuwste FABY nagellak collectie voor de herfst/winter van 2016-2017 heeft naam Posh gekregen. Het is een collectie geïnspireerd op de klassieke elegantie van stijlicoon Audrey Hepburn. De kleuren zijn allemaal redelijk ingetogen maar zeker stijlvol te noemen en passen perfect bij dit seizoen. Ik laat je de gehele collectie zien met foto’s en swatches! Welke kleur is jouw favoriet?



– Jackie @ Capri; een nude nagellak met een tintje koraal erin verwerkt met creamy finish

– Class; een terracotta richting bruine kleur met creamy finish

– Timeless; een warme brons/oranje kleur met metallic finish

– Haute Couture; een mediumbruine kleur met een tikkeltje oranje erin en een creamy finish

– Via Montenapoleone; een taupe/bruine nagellak met creamy finish

– Never disagree with FABY!; een taupe/grijze nagellak met metallic finish

– Very FABY People; een heel donkerbruine kleur met tikkeltje legergroen en een creamy finish

– Iconic Audrey; een heel donkerpaarse nagellak met een creamy finish

– Rouge foncé; een heel donkerrode nagellak met creamy finish

– Gambling in Macau; robijnrood met duidelijke warme ondertoon en creamy finish

– Luxury; een terracotta kleur met ronde ondertoon en creamy finish

– Bond Street is my house; een frambozenroze kleur met creamy finish (mijn favoriet!).

FABY nagellak is verkrijgbaar via de Nederlandse webwinkel voor €13,00 per flesje met een inhoud van 15ml. Heel fijn om te weten: de lakken bevatten geen dierlijke ingrediënten, worden niet op dieren getest, zijn vegan en big-5 free. Mijn ervaring met dit merk is tot nu toe zeker positief. Alle kleurtjes dekken in twee laagjes, de lak droogt redelijk vlot, de kwastjes lakken prettig en met base– en topcoat kan ik zo vijf dagen van m’n lakbeurt genieten zonder beschadigingen.

Spreekt deze collectie jou aan? Welke kleur(en) het meest?

Liefs,

Desirée