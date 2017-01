Er hebben het afgelopen jaar echt ontiegelijk veel reviews online gestaan. Veel beautyproducten kwamen voorbij, maar er zijn er maar een paar die ik ècht lange tijd blijf gebruiken. Niet voor niets dat ze in het lijstje met mijn favoriete beautyproducten 2016 voorbij komen. Ja, dit zijn producten die ik je zeker aan kan raden om eens te gaan proberen. Van skincare tot aan make-up en parfums!



Skincare

Jullie zagen de Vitabrid C12 Face Powder recent voorbij komen in een review, maar ik ben hem al wat langer aan het testen natuurlijk. Ik merkte al heel snel verschil in mijn huid en ik merk het ook vlot als ik hem een paar keer vergeet. Het helpt echt de huid frisser, egaler en zachter te maken. Het flesje is wat prijzig, maar je doet er ontiegelijk lang mee wat het dan weer een beetje goed maakt.

Ik ben al jaren fan van huidoliën en ik heb er dan ook al veel geprobeerd. Maar deze Cacay Oil maakte me direct enthousiast en dat terwijl ik best kieskeurig ben hierin. Het is een soort ‘droge olie’ waardoor je geen enorm plakkerig of vettig gezicht krijgt en mijn droge huid houdt er van en voelde binnen no time weer zacht en soepel aan zonder jeuk en droogtevelletjes.

Nog een skincareproduct wat in dit lijstje niet kan ontbreken: de Bioderma Hydrabio Moisturising anti-UV mist. Een sprayproduct die je óver je make-up aan kan brengen en je huid beschermt met een factor 30. Handig voor in de zomer dus! Hij beschermt dus tegen de schadelijke invloeden van de zon, maar hydrateert ook nog eens en je hoeft niks uit te smeren waardoor je schone en plakvrije handjes houdt.

Make-up

Op make-upgebied merk ik dat ik meer en meer naar echt een eigen stijl en vaste dagelijkse look ga. En daar gebruik ik een paar producten toch echt telkens weer. Zoals deze Lioele Triple te Solution BB Cream. Op de foto nog in een roze/witte verpakking maar tegenwoordig komt hij in een zwarte verpakking. Gelukkig is de samenstelling niet veranderd. Dekt goed, verzorgt en hydrateert de huid en blijft de hele dag zitten.

Om make-up mooi aan te kunnen brengen zijn goede make-upkwasten onmisbaar. De cruelty-free make-up kwasten van The Body Shop wisten indruk op me te maken. Zacht van haartjes, stevig voor de juiste doeleinden, mooi qua vormgeving en ze verliezen geen haartjes. Zeker het proberen waard!

De plekjes die de Lioele BB Cream niet weet te bedekken stip ik nog een beetje aan met een concealer en de Estée Lauder Double Wear waterproof concealer is de beste concealer die ik ken. Trekt niet in de lijntjes, blijft echt lang zitten en dekt heel erg goed. Gelukkig was er een kleurmatch voor mijn lichte huid ^^

Voor de ogen blijf ik dit Max Factor Masterpiece Nude Palette er maar bij pakken. En dat terwijl ik van ontiegelijk veel merken soortgelijke palettes heb. De kleurtjes spreken me gewoonweg enorm aan, de pigmentatie is echt heel erg goed en de prijs is ook heel fijn.

Om een mooie frisse glow op je gezicht te krijgen ben ik dit jaar na de vele lovende reviews gevallen voor de Milani Baked Blush Luminoso. Een frisse perzikroze tint met een prachtige gouden glans. Ondanks dat ik een ‘koel’ type ben staat deze kleur me heel erg goed en ik krijg er ook veel complimentjes op. Altijd leuk!

Mocht ik een mattere blush gebruiken dan gebruik ik altijd een losse highlighter. En de Delilah Cosmetics Pure Light compact illuminating powder Aura en ik zijn beste glowvriendjes sinds ik haar in huis heb. My Precious ♥ Zo’n mooie en natuurlijke glow. Zo’n mooie verpakking. Ja, van dit merk wil ik zeker meer proberen..

Parfums

Ondanks de vele parfums die ik heb staan zijn er dit jaar eigenlijk maar enkele die me echt heel erg hebben weten te verrassen. Deze twee geuren draag ik dan ook heel erg vaak. Het zijn Comme des Garcons Black Pepper en Escentric Molecules Molecule 01. Beide geuren zijn ook voor mannen geschikt maar zijn intens, poederig en totaal niet standaard te noemen. Ik zou zeker de reviews via de linkjes eens lezen voor een betere indruk. Ik draag dus ook wel andere geuren hoor, maar deze twee zijn toch echt de pareltjes binnen mijn parfumverzameling op dit moment.

Van alle reviews die het afgelopen jaar online stonden zijn dit toch wel de favoriete beautyproducten 2016 te noemen. Producten die ik met liefde gebruik omdat ze net even wat meer doen dan andere producten in dat gebied.

Wat is jouw favoriete beautyproduct over heel 2016 gezien?

