Ik heb je zo’n anderhalve week geleden verteld dat ik dit jaar een maagverkleinende operatie zal ondergaan inclusief de weg ernaartoe en wat er tot die tijd allemaal gebeurd was in het voortraject. Gisteren had ik een lange dag in het ziekenhuis als vervolgstap hierop. Er werden testen en onderzoeken gedaan, er werd veel informatie gedeeld en het was tijd voor wat gesprekken met onder andere de chirurg om te kijken naar welke variant van een maagverkleining het zal gaan worden. Ik neem je graag mee in dit proces in aanloop naar de gastric sleeve operatie en vertel je meer over het traject waarin ik nu zit.

Ik moest om 07.30u nuchter in Ziekenhuis Rijnstate verschijnen. We hebben Shae extra vroeg afgezet bij de opvang (fijn dat dat al vanaf 07u kan) en zo kon Paul de hele dag met me mee. Om me te steunen maar ook omdat twee meer horen en opslaan dan één. Heel fijn dus om hem bij me te hebben ♥

Laat ik maar gelijk beginnen met een mooie stelling die we te horen kregen. Dat we het traject moeten zien als een mooie stoel met vier stevige poten. Eén poot staat voor de operatie, de tweede voor regelmaat, de derde voor voldoende beweging en de vierde voor gezond en gevarieerd eten. De operatie is dus zeker wel een hulpmiddel maar niet “de makkelijke oplossing”. De vier poten moeten elkaar echt ondersteunen om succes te behalen. Een mooie om bij stil te staan!

De pre-operatieve screening voor een maagverkleining (POS)

1. Langs de poli-chirurgie om te wegen, meten en nuchter bloed te laten prikken. Mijn gewicht is al een tijdje stabiel dus dat is heel erg prettig en de uitslag van de bloedtesten zouden we als het meezit diezelfde dag nog ontvangen.

2. Voorlichting van zowel de chirurg, verpleegkundige als anesthesist over de operatie waarin we goed de voordelen, nadelen, complicaties, verwachtingen etc. te horen kregen zodat je zeker zou weten waar je aan gaat beginnen of misschien nog de keuze kon maken om alsnog met het traject te stoppen. Heel veel informatie, soms best pittig en ‘in your face’ maar zo weet je wel waar je echt aan toe bent en wordt er een realistische blik op het geheel gegeven.

3. Persoonlijk gesprek met de verpleegkundige en de chirurg om te kijken naar je medische geschiedenis, je huidige gezondheid en welke vorm van de maagverkleining het beste bij mij(n situatie) past, maar ook het tekenen van de overeenkomst voor de operatie omdat beide partijen er helemaal vol voor moeten gaan en ook goed begrijpen wat de operatie in zal houden. Het was een kort en positief gesprek omdat ik geen noemenswaardige medische geschiedenis heb en volgens de testuitslagen (lichamelijke plus de uitgebreide bloedonderzoeken van eerder die dag) ook op mijn overgewicht na ‘gezond’ werd verklaard. Over her type operatie wat ik zal gaan krijgen zal ik zo wat meer vertellen.

4. Een afspraak met de apothekersassistente om te kijken welke medicijnen je nu neemt en of er dingen aangepast moeten worden voor en/of na de operatie. Aangezien ik op een mirena spiraaltje verder geen medicijnen nodig heb was dit een kort gesprekje, maar er werden wel drie recepten meegegeven als voorbereiding op de operatie. Over deze medicijnen zal ik zo ook wat meer vertellen.

5. Metingen, informatie en gesprek met de anesthesioloog omtrent de narcose voor de operatie.

Gastric Sleeve

De chirurg vroeg in het gesprek aan mij of ik een voorkeur had voor een gastric bypass of een gastric sleeve en ik gaf aan een voorkeur te hebben voor de laatste. De chirurg kon zich helemaal vinden in mijn voordelen en vond dit ook een erg goede keuze die past bij mijn gezondheid en leeftijd. Er hoefde dus niet lang nagedacht te worden en zo tekenden we de overeenkomst. Ik ga dus een gastric sleeve krijgen.

Een gastric sleeve is een maagverkleining waarbij een deel van de maag operatief verwijderd wordt en je een maag overhoudt die zo groot is als ongeveer een kleine duim-dikke banaan. In bovenstaand filmpje wordt de operatie heel duidelijk uitgelegd. Het grootste voordeel van deze operatie in tegenstelling tot een gastric bypass is voor mij vooral dat het volledige darmstelsel intact zal blijven waardoor er na de operatie niks veranderd in de opname van vitamines en mineralen. Maar daarnaast verandert de operatie ook positief wat in de werking van de hormonen, komen er er geen dumpings voor (aanvallen waarbij je onder andere duizelig en misselijk wordt), je maagklep wordt behouden, daarnaast is de operatietijd wat korter, blijft je ontlasting vaster en lijken er minder complicaties bij voor te komen. En stel dat we in de toekomst ooit nog van gedachten veranderen en toch nog voor een tweede kindje besluiten te gaan dan zou een gastric sleeve ook positiever zijn in verband met bijvoorbeeld die betere opname van vitamines en mineralen.

Medicijnen tot aan de operatie

Ik zal geopereerd gaan worden in maart of april en de definitieve datum hoor ik pas kort voordat het ook zo ver is. Nog even spannend dus! Maar tot die tijd heb ik drie verschillende medicijnen meegekregen die ik in zal moeten gaan nemen:

1. Hooggedoseerde Vitamine D ampullen om de weerstand, het immuunsysteem en energielevels een boost te geven en te helpen meer calcium uit je voeding op te laten nemen door het lichaam.

2. Metoclopram. Eentje om de avond voor de operatie in te nemen en eentje om 2 uur voor de operatie in te nemen. Het is voor de narcose van de operatie heel belangrijk dat je maag leeg is en dit medicijn helpt om voedsel sneller van de maag naar de darm te laten gaan en helpt om misselijkheid en braken voor en na de operatie te voorkomen.

3. Omeprazol. Dit is een maagbeschermer die de aanmaak van zuren in de maag verminderd wat natuurlijk heel prettig is als je aan je maag geopereerd wordt. Ik moet er eentje de avond voor de operatie innemen en eentje 2 uur voor de operatie. Daarnaast heb ik deze hoger gedoseerde maagbeschermer ook meegekregen voor enkele dagen na de operatie waarbij ik er één per dag moet innemen.

Het was natuurlijk een heel informatieve dag en ik merkte dat ik echt eventjes ‘vol’ was toen ik weer thuiskwam. Vol met informatie maar ook met gevoelens. Ik merk dat ik er echt heel erg klaar voor ben en dat er nu al een soort van rust over me heen komt. De groepsbijeenkomsten bij de Nederlandse Obesitas Kliniek moeten nog beginnen en de operatie duurt ook nog eventjes maar ik ben er helemaal klaar voor. Bring it on!

Ik weet dat dit een heleboel informatie in één artikel is, maar ik merk aan de reacties, mailtjes en social berichtjes dat er echt interesse in is. Niet alleen om met me mee te kunnen leven (zo, zo, zó lief van jullie en dat doet me echt ontiegelijk goed ♥) maar ook omdat sommigen zelf denken aan zo’n operatie maar echt te weinig kunnen vinden wat het hele traject nu precies inhoudt. Ik ben hier graag open in en neem jullie zo stap voor stap met me mee door het hele proces. Mocht je dus ergens vragen over hebben laat het me dan gerust weten zodat ik er de volgende keer op in kan gaan :)

Liefs,

Desirée

