GlamGlow staat vooral bekend als hèt celebrity-merk als het om gezichtsmaskers draait, maar het merk heeft meer heerlijke producten in het assortiment. Zo is helemaal nieuw het onlangs gelanceerde GlamGlow Dreamduo overnight transforming treatment. Het is een potje welke in twee delen is opgesplitst met in de ene helft een serum en in de andere helft een crème. De belofte? Een gehydrateerde, gladde en stralende ‘make-up ready’ huid in de ochtend. Dat moest ik natuurlijk uitproberen!



De GlamGlow Dreamduo wordt geleverd in een zilveren doosje met holografische glans waarop allerlei informatie staat over het product en de ingrediënten. Ook is het opgeleukt met teksten als ‘hello sexy’ en ‘wake-up make-up ready!’, lekker catchy Amerikaans misschien maar ik vind het wel wat hebben naast de veelal serieuze en nogal saaie verpakkingen van andere huidverzorgingsmerken.





Het serum (dreamserum) is dus stap één na het reinigen van je huid. Je brengt een kleine hoeveelheid aan en laat dit even intrekken. Het belooft in je huid weg te smelten en er zit onder andere vitamine E, hyaluronzuur, groene thee extract, komkommerextract, zeewier, algen, verschillende fruitextracten, cafeïne, tarwekiemextract, glycerine en squalane in. Vooral veel hydraterende en verfrissende ingrediënten, vitamines en antioxidanten dus.

De kleur van het serum is wittig en heeft een parelmoeren glans. Qua textuur smelt hij inderdaad goed in de huid, maar dat zal ook vast komen door mijn droge huidje die erg aan hydratatie toe is deze tijd van het jaar. Het trekt snel in, laat de huid zacht en mat achter en zo ben je klaar voor stap twee.





De crème (dreamseal) breng je dus aan na het serum waarna je klaar bent met je avondroutine. Het belooft een verzorgende en hydraterende crème te zijn die de huid haar glans teruggeeft. Qua ingrediënten komen er echt heel erg veel overeen met het serum, alleen dan in een andere samenstelling waardoor deze formule net even wat voller is en duidelijk meer als een crème aanvoelt. Ook weer bomvol hydraterende, verzorgende en verzachtende ingrediënten, antioxidanten en vitamines. Wel zit er in beide formules silicionen en parfum, mocht je hier gevoelig voor zijn dan zeker even oppassen.

De kleur van de crème is grijs en glanzend en tijdens het aanbrengen voel je duidelijk dat dit een dikkere substantie heeft dan het serum. Wederom trekt het lekker vlot in, maar nu voelt de huid naderhand soepel en zacht maar mèt een subtiel voedend laagje. Het voelt bijna een beetje balsem-achtig, als je begrijpt wat ik bedoel? Voor iemand met een droge huid in ieder geval echt een prettige substantie.

Natuurlijk zou ‘make-up ready’ opstaan heel erg fijn zijn en tijd schelen, maar het is toch echt belangrijk om je huid ook in de ochtend te reinigen. Maar waar is waar: als ik wat minder aan m’n principes zou vasthouden zou ik er zeker gelijk make-up over aan kunnen brengen. Mijn huid voelt namelijk in de ochtend heerlijk zacht, glad en gehydrateerd aan en na enkele avonden smeren zijn droogtevelletjes als sneeuw voor de zon verdwenen en na nog wat langer gebruik lijken ook hardnekkigere droogtelijntjes minder diep, lijkt mijn huid egaler en voelt mijn huid weer aan alsof het helemaal geen winter is. Zelfs een beetje alsof ik van alles heb gedaan aan behandelingen, maar dan gewoon even door dit product trouw te smeren. Yay! Eén kanttekening: als dit product in een pompje kwam zou ik nog enthousiaster zijn, aangezien dit niet alleen hygiënischer is maar ook al die mooie ingrediënten beter behoudt.

De GlamGlow Dreamduo overnicht transforming treatment is verkrijgbaar bij Parfumerie Douglas voor €49,95 (2x20ml). Aan wie zou ik dit product aanraden? Voor mede skincare-junkies met een drogere huid en bijvoorbeeld voor mama’s met gebroken nachten waarvan de huid wel wat extra’s kan gebruiken. Treat yourself!

Heb jij wel eens producten van dit merk geprobeerd? Ik ben hierdoor in ieder geval zeker benieuwd geworden naar meer :)

Liefs,

Desirée