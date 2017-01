HEMA trapt het nieuwe jaar af met drie nieuwe beauty-introducties. Niet alleen hebben ze drie nieuwe handcrèmes en nieuwe producten binnen de ‘hello mirror, guess my age’-lijn, ook is er op make-upgebied weer veel nieuws. Zo is er de HEMA Melting Lip Butter, de Lip Scrub en de Lip Colour Enhancers. Stuk voor stuk producten om kissable lippen mee te creëren. Ik wil je graag kennis laten maken met twee van deze producten die perfect zijn voor deze periode van het jaar waarin je lippen wel wat extra’s kunnen gebruiken!



HEMA Lip Scrub €4,00

De lipscrub komt in een stickvorm die aangeraden wordt om eens per week te gebruiken. Je haalt de stick over je lippen en vervolgens maak je met je vingers ronddraaiende bewegingen over je lippen of haal je je lippen al rollend over elkaar. Zo verspreid je de suikerkristalletjes en de voedende ingrediënten en worden velletjes weggewerkt en de lippen verzorgd. De overtollige suikertjes lik je gewoon van je lippen af of neem je weg met een doekje. Zo maak je een mooie basis voor onder andere lipproducten, helemaal voor het gebruik van matte en liquid lipsticks.

HEMA Melting Lip Butter €4,50

Deze lippenbalsem met een subtiel kleurtje is verkrijgbaar in vier kleuren; peach, nude, rouge & pink. Ik heb hier als het goed is de Peach (perzikoranje) kleur, het staat namelijk nergens op de verpakking. Ergens doet deze lippenbalsem me denken aan de bekende Clarins Instant Light Natural Lip Perfector. Die komen ook in een tubetje met een sponsapplicator en bevatten ook verzorgende ingrediënten met een subtiel kleurtje. De overeenkomst is er zeker, maar het grootste verschil is gelijk duidelijk: de prijs!

Deze variant van HEMA bevat onder andere shea boter en verschillende oliën en smelt ook echt door de warmte van je lippen. Een klein beetje product is dus meer dan voldoende voor een voedend beschermingslaagje en een vleugje kleur. Ik ben fan en wil zeker de roze variant nog even gaan bekijken ^^ De lippenbalsem plakt niet en het verzorgde gevoel houdt ook redelijk lang aan op de lippen.

Zoals je ziet konden mijn lippen wel wat verzorging gebruiken. Qua velletjes valt het nog wel mee, maar ze voelden wel echt heel droog aan. Even scrubben, aflikken en verzorgen mèt een kleurtje.

Wat is jouw laatste ontdekking als het om budget beauty producten gaat?

Liefs,

Desirée