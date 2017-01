De oogschaduwpalettes van dit merk zijn enorm populair en toch heb ik er nog niet eerder eentje uitgeprobeerd. Misschien omdat ik al zoveel oogschaduw heb liggen en omdat ik best kieskeurig ben als het om de kwaliteit gaat.. Toch werd ik wel direct enthousiast van dit I heart Makeup Golden Bar palette en ik zal je in onderstaand artikel laten zien waarom. Lees verder voor meer informatie, foto’s, swatches, review èn een make-uplook!



Het I heart Makeup Golden Bar palette komt in een verpakking die meteen doet denken aan een reep chocolade met een gouden wikkel. Het is gemaakt van kunststof, heeft een stevige sluiting, aan de binnenkant zit een lekkere grote spiegel en hij wordt geleverd met een dubbelzijdige sponsapplicator. Het palette zelf bestaat uit zestien verschillende kleuren oogschaduw. Ze hebben allemaal een glanzende finish die richting metallic gaat. En daar heb je dan ook gelijk het enige nadeel wat ik kan opnoemen aan dit palette. Een gevarieerder aanbod met zowel matte, satijnen als glanzende finishes had hem net even wat veelzijdiger gemaakt. Verder kan ik er eigenlijk helemaal niks verkeerds over zeggen. Nope, geen spanning opbouwen maar gewoon *BAM!* zeggen waar het op neerkomt.

De swatches die je hierboven ziet zijn allemaal gemaakt op een droge hand zonder gebruik van oogschaduwbasis. Zoals je ziet is de pigmentatie echt geweldig goed. En qua textuur hoef je niet in te leveren want ze voelen heerlijk zacht – bijna creamy – aan en werken dus totaal niet poederig. Ook het blenden gaat heel gemakkelijk waardoor je geen harde lijnen in je look overhoudt en de kleuren blijven de hele dag op z’n plek tot het moment dat ik met make-upremover aan de slag ga.

Qua kleuren is dit palette misschien niet helemaal voor mij geschikt aangezien hij vooral bestaat uit warme kopertinten en ik een koel type ben, maar mijn grijsblauwe ogen lijken er wel duidelijk blauwer door en dat effect vind ik erg leuk. Ik heb gebruik gemaakt van Golden, Bar en Box op mijn bewegend ooglid om een overgang van koper tot olijfgroen te maken. In de crease gebruikte ik Gift, in de binnenste ooghoekjes Ribbon, onder de wenkbrauwen Chocolatier en onder de waterlijn Wrapped. Ik vond het erg leuk om met dit palette uitgedaagd te worden eens een andere look te maken dan die ik normaal draag!

Het I heart Makeup Golden Bar palette bevat in totaal 22 gram oogschaduw en is verkrijgbaar bij Trekpleister voor slechts €7,99.

Spreekt dit palette jou aan? Heb je eventueel nog aanraders van dit merk?

Liefs,

Desirée