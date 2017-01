Mocht je mij niet alleen via de website, maar ook via verschillende social media kanalen volgen dan heb je vast meegekregen dat tot enkele maandjes geleden Shae ongeveer anderhalf jaar erg slecht heeft geslapen. Avonden en nachten waarbij we elk uur naast haar bed stonden vanwege panisch schreeuwen en huilen was eerder regel dan uitzondering. Verschillende hulpinstanties konden niks voor ons betekenen en we werden gesust met de woorden ‘dat het vanzelf over zou gaan’. Op zo’n moment besluit je het heft in eigen handen te nemen en te kijken wat er verder is. Zo besloten wij om met ons kind naar de osteopaat te gaan. Graag deel ik onze persoonlijke ervaring hierin.

Om dit artikel puur informatief en zo objectief mogelijk te houden vermeld ik er met opzet niet in naar welke osteopaat wij zijn geweest. Mocht je interesse hebben en een osteopaat in de buurt van Arnhem zoeken dan kan je altijd contact opnemen zodat ik de betreffende praktijk door kan geven in verband met onze ervaring.

Wat is osteopathie

“Osteopathie is een alternatieve geneeswijze, die van de veronderstelling uitgaat dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed op de gezondheid heeft. Osteopaten zouden in staat zijn om een dergelijke dysfunctie met hun handen op te sporen en weer beweeglijker te maken.” – Wikipedia

Osteopathie omvat een combinatie van anatomie, fysiologie, pathologie en biomechanica en bekijkt een mens en zijn/haar klachten als één geheel. Geen symptoombestrijding dus maar echt uitzoeken wat de oorzaak is van bepaalde klachten om te kijken waar de storing zit zodat er doelgericht behandeld kan worden. De focus ligt vooral op het in balans komen van het lichaam zodat energieën en emoties weer door kunnen lopen en we ons goed kunnen aarden.

Een osteopaat zoekt fysiek met zijn handen en door middel van energie op waar blokkades zijn en vervolgens wordt dit gebied geholpen vrijer te maken. Zo wordt de doorbloeding verbeterd en komen weefsels weer op hun juiste plek waardoor je weer optimaal vrij bewegen en ‘voelen’.

Welke osteopaat kies je?

Ik kan me voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet als je online op zoek gaat naar een osteopaat. Er zijn er namelijk veel door het hele land te vinden, maar echt reviews of ervaringen voor een specifiek persoon minder. Lastig! Ik denk dat het bij zo’n alternatieve geneeswijze echt een gevoelsding is maar je kan natuurlijk ook in je omgeving naar persoonlijke ervaringen vragen.

We hadden al wel aan een osteopaat gedacht, maar wegens verschillende negatieve verhalen waren we er toch een beetje angstig voor en we wisten niet of deze soort behandeling wel iets voor ons was. Misschien dachten we er te ‘zweverig’ over ofzo. Totdat we van twee verschillende mensen die we persoonlijk kennen afzonderlijk de tip kregen om naar één bepaalde osteopaat te gaan. We hebben de website bezocht en het stelde ons gerust dat deze specifieke osteopaat afgestudeerd is als fysiotherapeut, langere tijd in een ziekenhuis en een praktijk heeft gewerkt, nu ook al langere tijd een eigen praktijk heeft en ook docent is in onder andere anatomie.

De behandeling

Nadat we telefonisch ons verhaal hadden voorgelegd stelde de osteopaat voor om eens langs te komen voor een kennismaking en een eerste behandeling. Bij (jonge) kinderen is vaak één en soms twee behandelingen al voldoende om een eventuele blokkade weg te krijgen. We hadden een heel prettig kennismakingsgesprek en er werden veel vragen gesteld over eventuele dingen die ik mee heb gemaakt tijdens de zwangerschap, hoe de bevalling verlopen is, of er sinds de geboorte heftige veranderingen en/of situaties voor zijn gekomen.. Van alles om te kijken waar het slechte slapen en de plotselinge driftbuien vandaan zijn gekomen. Echt een duidelijke oorzaak konden we helaas niet vinden. Shae was tijdens het gesprek duidelijk op haar gemak en mocht plaatsnemen op de behandeltafel. Gewoon met kleertjes aan en ons tweeën erbij.

De bewegingen van de osteopaat leken heel klein en zacht en we konden duidelijk merken dat Shae er rustig van werd. Ze zei soms wel dat ze van de tafel af wilde, maar tegenwerken of verzetten heeft ze geen moment gedaan. Alsof ze in de gaten had dat het voor haar eigen bestwil was. Wel bijzonder: tijdens het behandelen hield ik haar handjes vast zoals ze aangaf te willen en voelde ik zelf ook bepaalde warmte door mijn lijf heen en weer gaan. Om dat te zeggen als niet zweverig maar juist nuchter persoon vind ik heel wat maar het gaf voor mij aan dat er duidelijk van alles gebeurde op dat moment. Bewegingen die vóór de eerste behandeling duidelijk werden geblokkeerd door haar lichaam konden na de behandelingen wèl gemaakt worden en dat effect bleef ook na de behandelingen aanwezig.

Wat de osteopaat ons heeft gebracht

Er werden bij Shae twee blokkades gevonden en hiervoor is ze met tussenpose van een paar weekjes in totaal twee keer behandeld. Sinds de eerste behandelingen werden vooral de nachten al een heel stuk rustiger en waren de buien stukken minder panisch en heftig. Sinds de tweede behandeling hoeven we gemiddeld per avond/nacht nog maar één keer naar haar toe te gaan omdat ze zachtjes huilt, heeft ze geen panische aanvallen meer gehad en kan ze duidelijk haar emoties en gevoelens beter kwijt. Overdag is ze een stuk meer ontspannen, kan ze ook meer aangeven wat ze wel of niet wil en lijkt ze soepeler te bewegen. Tsja, het klinkt bijna als een wonder maar we hebben elkaar al meerdere keren met tranen van blijdschap aangekeken dat we dit veel en veel eerder hadden moeten doen. Maarja, dat is altijd achteraf makkelijker gezegd!

En nu?

Die anderhalf jaar verloren avondrust en nachtrust heeft er bij ons beide flink ingehakt. Natuurlijk put dat je lichamelijk en geestelijk uit, maar we hadden er vooral veel moeite mee om Shae met zoveel verdriet en emoties te zien en niks voor haar te kunnen betekenen. We hebben zo ontzettend veel geprobeerd en niks leek te helpen waardoor de frustraties hoog opliepen. Zo af en toe zit er in een reclame, film of serie een bepaald geluidje wat lijkt op het begin van zo’n aanval die Shae in het verleden had en schrikken we beiden nog flink op. Ik denk dat het ook echt nog wel even duurt voordat de innerlijke rust bij ons tijdens de avonduren en het in slaap vallen weer echt terug komt, maar er zit langzaam maar zeker verbetering in. Wat voor ons het belangrijkste was is gelukt. Ons meisje die duidelijk lekkerder in haar vel zit en haar verdiende nachtrust kan krijgen om te groeien en te ontwikkelen zoals het hoort ♥

Ben jij wel eens met je kind naar de osteopaat geweest? Heb jij ervaring met deze geneeswijze? Het kan voor anderen heel waardevol zijn om ook de ervaringen van anderen te lezen, dus laat je verhaal gerust achter onder dit artikel. Alvast bedankt :)

Liefs,

Desirée