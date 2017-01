Geef deze skincare junkie een product in haar handen waar shea boter in verwerkt zit en ze moèt het gaan proberen. Dit is namelijk één van mijn favoriete ingrediënten in huidverzorgingsproducten! Toen ik deze nieuwe L’Occitane Shea foaming cleanser uit een perspakketje haalde wilde ik hem direct proberen, ondanks dat ik normaal foaming (schuimende) producten vermijd. Schuimende producten zijn namelijk vaak wat meer uitdrogend en dus niet geschikt voor een gevoeligere en drogere huid zoals ik heb. Toch was ik lekker eigenwijs en ging ermee aan de slag..

Laat ik eerst even wat over shea boter vertellen, het is namelijk niet voor niks één van mijn favoriete beauty ingrediënten. Er zitten veel vitaminen in en het zorgt voor een betere elasticiteit van de huid, hydrateert, beschermt en voedt de huid maar helpt ook om vochtverlies te voorkomen en werkt daardoor dus eigenlijk dubbel bij een droge huid.

De L’Occitane Shea foaming cleanser komt in een tube met een inhoud van 125ml. Misschien was een klepdopje nog even iets handiger geweest, maar je kan door de draaidop en het kleine gaatje wel goed doseren. Heel erg fijn, want ik kwam er al snel achter dat je maar een kleine hoeveelheid per keer nodig hebt.

Nadat ik mijn ogen heb gereinigd met een oogmake-upremover neem ik een beetje van de cleanser die ik met een beetje lauwwarm water opschuim en vervolgens met zachte ronddraaiende bewegingen inmasseer op mijn gezicht. Het schuim voelt heerlijk zacht aan en ruikt heerlijk zacht en fris (een beetje zoals babyproducten vaak ruiken vind ik) en na het afspoelen was ik gelijk verbaasd hoeveel make-up ermee verwijderd was. Nog even nareinigen met een watje met wat lotion of micellaire reiniger bevestigde dit want er zat amper nog wat op. Top! Lekker snel en zonder hard te boenen een schoon, fris en zacht gezichtje dus ^^

In deze gezichtsreiniger zit onder andere hydraterende glycerine, shea boter, voedend kokosextract, verzachtende allantoïne en beschermende vitamine E. Helaas zitten er ook hardere sulfaten in en wat parfum, maar ik heb hier zelf nog geen last van gehad. Mijn huid voelt ook na meerdere keren gebruik lekker zacht en soepel aan na het reinigen zonder roodheid of irritatie. De ingrediënten met een voedende, hydraterende, beschermende en verzachtende werking voeren gelukkig de boventoon.

De nieuwe L’Occitane Shea foaming cleanser is verkrijgbaar bij L’Occitane voor €19,00.

Wat is jouw favoriete reinigingsproduct voor je gezicht op dit moment?

Liefs,

Desirée