Zo af en toe komen er van die producten binnen waar ik echt instant ‘verslaafd’ aan word. Zo gebeurde dat ook met de nieuwe L’Occitane Solidarity Balm. Echt zo’n multi purpose product voor je lippen, lichaam en haren èn nog eens lekker betaalbaar ook. Zo’n blikje zou eigenlijk in de winter in elk huis moeten liggen want hij zal door het hele gezin gewaardeerd worden. Ik vertel je er graag meer over!



De L’Occitane Solidarity Balm komt in een blikje met draaideksel in roze kleurtjes en een mooi printje. Doordat het een stevige balsem is die een beetje moet smelten door de warmte van je vingers is het handig dat de opening niet te klein is waardoor je er ook echt goed bij kan. In de balsem zit vooral veel shea boter, één van mijn favoriete beauty ingrediënten die de huid voedt, beschermt en kalmeert. Perfect voor deze tijd van het jaar dus! Verder zit er onder andere viooltjesextract, bijenwas, zonnebloemolie en vitamine E in. De geur is heerlijk bloemig, een tikkeltje zoet en wat ‘poederig’ en de smaak is redelijk neutraal. De balsem voelt verrassend genoeg niet plakkerig aan na het uitsmeren/aanbrengen en a little goed a looooooong way!

Je kan deze balsem dus voor verschillende doeleinden gebruiken:

– op je lippen als voedende lippenbalsem, hij voelt niet plakkerig op de lippen geeft geen overdreven glans waardoor hij ook bij mannen en kinderen goed te gebruiken is

– op droge plekjes van je lichaam zoals ellebogen en nagelriemen, ook weer geen plakkerig gevoel terwijl je duidelijk merkt dat hij de huid soepel en zacht maakt

– in je haren om pluis en statisch haar tegen te gaan, in je puntjes te smeren of om de bekende babyhaartjes langs de haarrand onder controle te houden.

Ook fijn! Van deze L’Occitane Solidarity Balm gaat maar liefst 100% van de winst naar projecten die vrouwelijk leiderschap over de hele wereld steunen in samenwerking met de L’Occitane Foundation en UN Women. De L’Occitane Solidarity Balm ‘Violette’ komt in een blikje van 20 gram en is verkrijgbaar voor slechts €5,00 in de L’Occitane winkel, hun eigen webwinkel en sinds kort is L’Occitane ook verkrijgbaar via Parfumerie Douglas.

Wat is jouw skinsaver in de winter voor droge plekjes en lippen?

Liefs,

Desirée