Mijn liefde voor de stad Arnhem is groot. #LoveMyCity! Niet alleen ben ik er geboren, ook volgde ik er mijn studies, ging ik er als tienermeid naar toe om te shoppen en uit te gaan, leerde ik er de liefde van mijn leven kennen en verhuisde ik ernaartoe op mijn 18e verjaardag om samen te gaan wonen. Persoonlijk is Arnhem dus echt wel ‘mijn stadje’ en voelt het echt als thuis, maar ook voor anderen is dit een enorm leuke stad om eens te bezoeken. Ik vertel je waarom èn je maakt kans op een romantisch uitje voor twee naar een locatie naar keuze. Enjoy!



#LoveMyCity | Arnhem

Zoals je kan begrijpen heeft Arnhem een grote emotionele waarde voor mij. Van geboortestad tot ‘grote stad’ om te gaan winkelen toen ik als kind/tiener nog in Westervoort woonde, mijn studiestad en de stad waar ik verliefd werd, eerste dates beleefde, mijn hart gebroken werd en de stad waar ik mijn grote liefde leerde kennen, mee samen ging wonen en mee trouwde, twee keer mee verhuisde en de stad waar ik onze dochter op de wereld zette.

Arnhem is als hoofdstad van Gelderland een erg groene stad en er zijn veel parken te vinden waar je heerlijk kan wandelen. Vooral park Sonsbeek waar je zo naartoe loopt vanaf het station is favoriet. Hier hebben Paul en ik ontiegelijk vaak gewandeld met z’n tweetjes, met de honden toen die er nog waren en ook samen met Shae komen we er regelmatig. In de zomer ook een heerlijke plek om te picknicken en van de zon te genieten trouwens! Het centrum is een gezellige plek om rond te dwalen en te winkelen (echt, voor iedere portemonnee en elke smaak zijn er winkels te vinden) en je kan er alles vinden voor een perfecte date. Of je nu meer op zoek bent naar een actief uitje met z’n tweetjes of voor de klassieke winkelen-eten-bioscoop date wil gaan. Mijn persoonlijke aanraders qua horeca zijn Stan&Co, Sushi & Grill restaurant Koi en een cocktail drinken en/of tapas eten bij Roses Lounge aan de Rijnkade.

Ik ben benieuwd naar jouw persoonlijke verhaal over jouw favoriete stad!

