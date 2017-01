Al een tijdje had ik hem op mijn wishlist staan, deze MAC Ariana Grande Viva Glam Lipglass, maar het kwam er steeds niet van om naar de winkel te gaan. Toen ik bezig was om enkele make-uplooks uit te werken kwam steeds weer deze lipgloss in me naar boven omdat die er perfect bij zou passen. Ik kroop achter m’n computer, bestelde hem en wil dit pareltje graag aan je laten zien. Echt een perfecte dagelijkse girly lipgloss èn je doet er ook nog wat goeds mee als je hem aanschaft ♥



De MAC Ariana Grande Viva Glam Lipglass die ik heb is die uit de eerste collectie in samenwerking met de zangeres. Het is een heel zachtroze/nude kleurtje en er zitten minuscule glittertjes in verwerkt. Echt een vrouwelijke gloss die de lippen mooi laat glanzen en gerust een paar uur goed blijft zitten. Wel een beetje plakkerig maar daardoor niet een lipgloss die binnen no time van je lippen verdwenen is. En door de toegevoegde jojoba olie en vitamine E is deze ook nog een beetje verzorgend voor je lippen.

Voor mij is dit echt een kleurtje die bij heel erg veel looks en gelegenheden past en door de glittertjes die erin verwerkt zitten heeft hij net even wat extra’s wat vooral in fel (zon)licht of bij kaarslicht prachtig uit komt. Ik ben sowieso de laatste tijd qua make-up weer even helemaal terug naar de basics aan het gaan en aan het ‘investeren’ in een goede make-upkit die past bij mijn huidskleur, huidtype, ondertoon, kleur van mijn haar en ogen en mijn wensen. Deze gloss past er perfect bij en ik denk erover om ook de tweede versie te halen die net even wat meer opvallend mauve/roze is om mee af te wisselen.

De MAC Ariana Grande Viva Glam Lipglass bevat 4,8g gloss en is verkrijgbaar voor €19,00. En heel erg mooi om te weten: elke cent van de verkoopprijs van de Viva Glam producten gaat naar het helpen van vrouwen, mannen en kinderen die leven met en/of geïnfecteerd zijn met HIV/aids.

Experimenteer jij nog echt heel erg veel met make-up of ben je ook meer van een kwalitatieve kit die helemaal aansluit bij jouw persoonlijke stijl?

Liefs,

Desirée

