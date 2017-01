In de beauty wishlist die ik alweer een hele tijd geleden deelde stond een zelf samengesteld palette. Ik twijfelde toen nog tussen de merken Inglot, MAC, Make Up Geek en Morphe, maar besloot uiteindelijk na vele reviews en zoekrondjes de gok te nemen voor het merk Nabla. Hier in Nederland nog niet heel erg bekend, maar de Engelstalige reviews waren lyrisch. Ik laat je graag mijn Nabla oogschaduwpalette zien inclusief swatches, review en twee looks.



Je kan van dit merk dus verschillende groottes lege oogschaduwdoosjes aanschaffen en doordat deze magnetisch zijn en de achterkantjes van de oogschaduw van ijzer, kan je ze er zo in ‘plakken’ en blijven ze stevig zitten. Erg leuk dus om zo’n Nabla oogschaduwpalette voor jezelf te maken ^^ Ik vond het heel erg lastig om de zes kleurtjes uit te zoeken, maar na veel wikken en wegen besloot ik voor de volgende combinatie te gaan. De kleurtjes leken me handig voor mijn make-up van elke dag tot aan partyproof looks en ze passen allemaal goed bij elkaar èn bij mijn koele huidtoon.

Nabla Sensuelle, lichtroze met gouden gloed en glittertje, €9,90

Nabla Madreperla, duochrome goud/roze met glans, €6,50

Nabla Ground State, bruinpaars met bijzondere gloed, €6,50

Nabla Moonrise, diepgrijze met een tikkeltje paars en glanzend, €6,50

Nabla Baltic, diepe donkerblauwe kleur met zijdeglans, €6,50

Nabla Babylon, diepe donkergroene kleur met zijdeglans, €6,50

Nabla Liberty Six Palette Mermaid (limited edition), €7,00

Niet alleen vind ik de pigmentatie echt heel erg goed, ook werken de kleurtjes boterzacht zonder poederig te zijn en blijven ze de hele dag op z’n plek zitten. Ik heb de kleuren op de swatches hierboven droog aangebracht op een droge hand. Impressive, toch?! Je kan ze dus nog intenser maken met een oogschaduwbasis eronder en je zou ze eventueel zelfs vochtig aan kunnen brengen.

De totaalprijs van dit palette was dus €49,40. Natuurlijk niet heel goedkoop, maar ik ben blij dat ik de gok gewaagd heb. De oogschaduw is echt van heel erg goede kwaliteit, de kleuren zijn stuk voor stuk prachtig waardoor ik ze allemaal zeker zal blijven gebruiken en het maakt toch een compact geheel waardoor je er ook makkelijk mee kan reizen. Hoe vaak ik wel niet een groot palette heb gekocht in allerlei prijsklassen waaruit je uiteindelijk toch maar enkele kleuren echt bleef gebruiken.. Dat heb je met zo’n zelf samengesteld palette dan weer niet. Het grote voordeel is wel dat je tegenwoordig natuurlijk van alle kleuren meerdere reviews en swatches kan vinden waardoor een miskoop qua kleurtje amper voorkomt.

Fijn om te weten: deze oogschaduws wegen 2,5g per stuk (in vergelijking: MAC losse oogschaduws wegen 1,5g en zijn €13,50 per stuk), zijn vegan, vrij van siliconen, parabenen, minerale oliën en zijn dierproefvrij. Ik kocht dit Nabla Cosmetics palette plus de losse oogschaduw refills bij Boozyshop.



* waterige oogjes door verkoudheidje even wegdenken please *

Yes, ik ben heel erg blij met m’n Nabla oogschaduwpalette en ben hierdoor ook direct heel benieuwd geworden naar meer van dit merk. Mocht je bepaalde producten of kleuren kunnen aanraden dan hoor ik het graag :)

Liefs,

Desirée