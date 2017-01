Oh, yes! Met de lancering van de Smashbox Cover Shot eye palettes werd ik weer even ‘ouderwetse-beautyblog-tijd’ enthousiast over een nieuw product. En dan heb ik enkel nog maar het persbericht gelezen, de foto’s bekeken en enkele Amerikaanse reviews gelezen. Er zullen maar liefst zeven verschillende Smashbox Cover Shot eye palettes uitgebracht worden en ik wil mijn enthousiasme graag met je delen!



De oogschaduwpalettes beloven allemaal enorm gepigmenteerde oogschaduw te bevatten waarvan 6 kleinere pans en 2 basiskleuren in een grotere pan. Erg goed bij nagedacht, want dit zijn vaak de highlighters en crease-kleurtjes die er sneller doorheen gaan. De palettes hebben een zakformaat, de formule belooft zijdezacht te zijn, de kleurtjes zouden mooi met elkaar mengen en je kan er veel kanten mee op.

De zeven verschillende Smashbox Cover Shot eye palettes die verkrijgbaar zijn:

– Ablaze, geïnspireerd op de kleuren van rijke rode klei en warm terracotta. Een brandend kleurenspectrum van de woestijn met een reeks zonovergoten kleuren

– Bold, een regenboog aan intensieve en heldere kleuren voor de meer gedurfde types

– Golden Hour, een afwisseling in matte en glanzende finishes in kleuren die zijn geïnspireerd op de zonsondergang

– Matte, allemaal matte kleuren met een fluweelzachte finish van warm nude tot koel lichtpaars en dramatisch zwart

– Smoky, een mix van matte, glanzende en glimmende kleuren in middelmatige tot donkere kleuren voor de ultieme en moeiteloze smoky eye

– Metallic, een palette voor de liefhebbers van glanzende kleuren als goud, brons, koper, tin, parelmoer en metaal

– Softlight, vernoemd naar één van de meest flatteuze lichtsoorten bevat dit palette champagne en rosé tinten om de ogen te highlighten en te omarmen met een glowing, soft focus, glinstering.

De Smashbox Cover Shot eye palettes zijn binnenkort verkrijgbaar bij Parfumerie Douglas voor €29,50 per palette.

Als ik op de Amerikaanse reviews en de afbeeldingen afga dan spreken het Golden Hour en het Matte palette mij het meeste aan. Ik ben alvast heel benieuwd en kan niet wachten om ze uit te gaan proberen ♥ Bekijk bijvoorbeeld het artikel van Temptalia met swatches, maar pas op want je wordt er geheid héél hebberig van!

Spreken deze nieuwe palettes jou aan? Welke kleurencombinatie(s) het meest?

Liefs,

Desirée