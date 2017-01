Misschien is het een stukje nostalgie, maar toen ik deze pot voor het eerst opende en aan de crème rook kreeg ik gelijk zo’n feel good gevoel. Wat is dat toch met de originele Nivea geur?! Dit is het nieuwste product: de Nivea Care voedende crème voor gezicht & lichaam. Een voedend product wat erg geschikt is voor deze tijd van het jaar en dat zonder plakkerig gevoel èn vooral heerlijk betaalbaar. En met de tips onderaan dit artikel kan je dit product deze week wel voor een heel klein prijsje uitproberen. Enjoy!



De Nivea Care voedende crème komt in een pot en is verkrijgbaar in een formaat met 100ml of 200ml inhoud. Het is een product dat echt gericht is op mensen die wel wat aan verzorging willen doen omdat hun huid daarom vraagt, maar er niet te veel producten voor willen hebben staan. Deze crème is voedend, niet plakkerig en kan je dus gebruiken voor je gezicht èn lichaam. De crème heeft de geur van de originele Nivea crème uit het bekende blauwe blik en heeft diezelfde intensieve verzorging, maar trekt direct in waardoor de huid niet plakkerig aanvoelt. Zal het zo’n zelfde klassieker worden als die originele uit het blauwe blik? Misschien een leuk weetje: het ‘ken je klassiekers’ artikel wat ik ooit schreef over de traditionele Nivea Crème is één van de alltime best gelezen artikelen van Curvacious.nl.

In de crème zit onder andere hydraterende glycerine, beschermende en voedende shea boter, voedende olus olie en ‘hydrowax’ in. Mocht je een heel erg gevoelige huid hebben of op bepaalde ingrediënten letten dan zou ik even opletten, want er zit een silicoon en een heel klein beetje parfum – als laatste ingrediënt op de lijst – in.

De hydrowax basis van de Nivea Care crème is een water-in-olie emulsie. Zodra de hydraterende waxen met de huid in aanmerking komen smelten ze door de lichaamstemperatuur en worden hierdoor sneller opgenomen door de huid. En daardoor heb je na het smeren geen last van een vettig of plakkerig laagje. Fijn! Een klein beetje crème is dan ook voldoende voor best een groot deel van je lichaam, het smeert heel prettig uit en maakt de huid gelijk soepel, zacht en heerlijk-ruikend en dat terwijl je je na het insmeren zo goed als direct aan kan kleden. Voor mijn gezicht gebruik ik liever een wat meer gespecialiseerd verzorgingsproduct maar voor mijn lichaam vind ik dit een heel erg fijn product.

De Nivea Care voedende crème is verkrijgbaar bij verschillende drogisterijen voor €4,49 (100ml) en €6,49 (200ml). Tip: deze week is er een 1+1 gratis actie bij Etos op alle Nivea producten en bij Kruidvat kan je de crème deze week met 50% korting aanschaffen.

Ben jij ook zo’n fan van die nostalgische Nivea geur? En spreekt deze nieuwe variant jou aan om eens te gaan proberen?

Liefs,

Desirée