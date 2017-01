Sluit je ogen en droom even weg naar een heerlijk zonovergoten strand op een eiland midden in de blauwe zee.. Heerlijk! De winter mag dan nog volop bezig zijn, in de beautywereld zitten we allang bij de lente en zomer. Helemaal in de juiste sferen kom je wel met de nieuwe OPI Fiji Collection met frisse en vrolijke kleuren nagellak voor de lente en zomer van 2017. Lees verder voor meer informatie over deze collectie en ik laat enkele kleuren aan je zien met swatches.



De OPI Fiji Collection bestaat uit twaalf kleuren die in drie varianten verkrijgbaar zijn. Als gewone nagellak (15ml, €14,95), als Infinite Shine (15ml, €18,95) en als GelColor-behandeling bij salons. De lakken die ik je laat zien zijn allemaal de OPI Infinite Shine varianten. Deze gebruik je samen met de Primer en de Topcoat/Gloss in een drie-stappen-systeem waarmee ik met gemak een week van mijn lakbeurt kan genieten zonder beschadigingen. Heel fijn voor een vakantie bijvoorbeeld!

Two-timing the Zones is een frisse Barbieroze kleur met een duidelijke blauwe ondertoon met een creamy finish die in twee laagjes dekt. Living On the Bula-vard! is een gigantisch felle koraaloranje kleur met een creamy finish die wederom in twee laagjes volledig dekt. Is That a Spear In Your Pocket? is een petrolgroene nagellak met wederom een creamy finish die ook in twee laagjes volledig dekt.

I Can Never Hut Up is een bijzondere kleur nagellak waarvan ik de echte kleur helaas net niet goed op de foto te pakken kreeg. Het lijkt namelijk een grijze crèmelak maar er zit duidelijk een groenig metallic glansje doorheen in helder (zon)licht. Bijzonder! Super Trop-i-cal-i-fiji-istic (liefde voor de verwijzing naar Mary Poppins!) is een heldere middenblauwe kleur met een creamy finish. Als laatste kan ik nog de felgele creamy Exotic Birds Do Not Tweet aan je laten zien. Dit is de enige kleur waarbij ik drie dunne laagjes nodig had voor de mooiste dekking.

Ik vind de lakken van OPI echt heel erg fijn om mee te werken. De substantie is niet te dik of te dun, ze drogen redelijk vlot, het kwastje is afgerond en plat en de kwaliteit is meer dan prima. De OPI Fiji Collection is vanaf 15 februari te koop.

Spreekt deze collectie jou qua kleuren aan? Welke kleur(en) het meest?

Liefs,

Desirée