Oh, yes! Eén van mijn favoriete Nederlandse merken als het om plussize kleding gaat heeft een nieuwtje. Vanaf nu komt er namelijk èlke week een nieuwe collectie online en dat is iets waar ik heel erg blij van kan worden. Dat betekent dat er lekker vaak nieuwe dingen online komen. Shopping time! Ik vertel je meer over dit leuke plussize news en laat je mijn nieuwste X-Two aanwinst zien inclusief twee manieren om deze te kunnen combineren.



Ik heb deze mooie lange blouse met paarstinten aan mijn collectie toe kunnen voegen, de kleuren en het watercolour effect vind ik enorm tof, er zit een binnenshirt in verwerkt waardoor hij niet doorschijnt, hij zit heerlijk en hij is met veel te combineren. Je kan hem als blouse dragen maar bijvoorbeeld ook als langer vest/jasje door hem open te dragen of slechts één knoopje te sluiten. Maar wat ik het allerleukst vind is dat hij veelzijdiger te dragen is dan je denkt!

In deze eerste outfit heb ik de mesh blouse netjes gecombineerd voor naar het werk, etentje of feestje met een zwarte tregging en een paar enkellaarsjes met blokhakje en puntneus. Als je de broek dan net even iets omvouwt zodat je de bovenkant van het laarsje en een stukje van je enkel kan zien staat het net even wat jonger/frisser dan wanneer je de broek over de schoenen heen laat vallen.

En in deze outfit krijgt de blouse een heel andere look. Hierdoor lijkt hij gelijk meer casual en geschikt voor iedere dag, naar het park of de stad, zeker als je de blouse een beetje open laat en meer als vest draagt. Zo zie je een deel van het witte shirt wat lekker fris oogt en mooi combineert met de destroyed jeans en oldskool Nike Air Force 1 sneakers ♥ Ja, dit is helemaal mijn stijl!

Ik ben in ieder geval helemaal blij met dit toffe plussize news dat X-Two nu iedere vrijdag een nieuwe collectie online heeft staan. De mesh blouse uit dit artikel is sinds afgelopen vrijdag verkrijgbaar voor €49,95 en de maatvoering gaat van 46 tot en met 58/60. De andere kledingstukken in de collages hierboven zijn trouwens ook van X-Two. Handig om te weten voor als je iets leuks hebt gezien :)

Hoe zou jij een blouse als deze dragen? Meer netjes of juist met een jeans en sneakers?

Liefs,

Desirée

–> Volg jij mij al via Twitter, Instagram, Facebook en/of Bloglovin’ ?