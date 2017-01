Onlangs kreeg ik weer eens een discussie mee dat het jammer is dat er voor mensen met een grotere maat zo weinig leuke kleding verkrijgbaar is. En daar ben ik het natuurlijk echt niet mee eens! Je hoort vaak dat er dan alleen nog maar heel vormloze kleding te vinden is of dat alles vol zit met “grote-maten-printjes” maar niks is minder waar. De nieuwe MANGO Violeta collectie laat dit ook weer zien en daarom wil ik deze plussize tip graag met je delen.



Zoals je ziet is deze collectie echt heel erg van nu en kan je dus ook met een maatje meer je gemakkelijk leuk, modern, vrouwelijk en naar je vormen kleden. Bij MANGO Violeta kan je namelijk terecht tot en met kledingmaat XXL/52-54 en de kleding is ook nog eens heel erg betaalbaar. Helemaal lekker betaalbaar in de sale trouwens, die nu ook nog loopt ;) Voor het nieuwe seizoen vind ik de kleding mooie belijningen en een stijlvolle uitstraling hebben. En er wordt deze keer echt enorm leuk meegedaan met de lopende trends zoals fluwelen blazers, het mannenpak voor vrouwen, het nautische thema met wit, blauw en streepjes, overgooiers, high waisted jeans en bootcut/flared jeans, luchtige stofjes, lange giletjes en lederen jasjes. Love it!

Ik hoop door het laten zien van enkele van mijn favorieten uit de nieuwe collectie van MANGO Violeta dat het maar weer eens duidelijk is dat jezelf goed kleden met een maat meer echt geen hele moeilijke opgave hoeft te zijn. En dan is deze plussize tip slechts één voorbeeld, want snuffel maar eens rond tussen dit overzicht met plussize winkels en je komt nog veel meer toffe kleding tegen!

Wat is jouw favoriete plussize kledingmerk of (web)winkel?

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée