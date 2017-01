Vestenliefde! Ik draag er thuis echt heel erg vaak eentje en dan eentje van het model wat lekker groot, lang en wat wijd is zodat ik me er als een soort dekentje in kan wikkelen. Maar als ik buiten de deur ga en een vest draag dan zijn het vaak de wat meer blazer/jasjes achtige modellen die meer aansluiten zodat ze nog wat voor m’n figuur doen. Er zijn op dit moment weer zoveel toffe plussize vesten verkrijgbaar dat ik je de leukste wilde laten zien als heerlijke shoppinginspiratie. Enjoy!



Laat ik beginnen met Navabi. Dit vind ik één van de meest sophisticated plussize webwinkels en je kan hier vooral voor je workwear heel erg goed slagen tot kledingmaat 60. Maar toch wordt ik in deze tijd van het jaar vooral helemaal blij van de knitwear sectie. Heerlijke breisels van heel fijntjes tot aan lekker grof en voor iedere smaak wel wat. Bovenstaande 3 modellen zijn favoriet!

– STUDIO bordeaux met navy, superleuk met sneakers, een jeans en een wit shirtje, €119,99

– ZIZZI grijs/wit/blauw in vlakken die zelfs als tussenjas gebruikt kan worden, €69,99

– ADIA zwart en crème gestreept in openvallend model, heerlijk voor op de bank, €44,99

Ik heb al vaker over Bonprix geschreven en ik blijf er regelmatig terugkomen om te winkelen. Vooral voor basics, grote maten bh’s en voor vesten kan je er héél erg goed terecht. En dat voor vaak heel erg leuke prijsjes. Je kan hier trouwens terecht voor kleding tot en met kledingmaat 56/58.

– beige/wolwit model met langere voorpanden die zowel netjes als casual te dragen is, €37,99

– met geometrisch patroon en watervalhalslijn volgens de laatste trends, €26,99

– zwart/wit model die ook weer goed als jasje door zou kunnen gaan, €19,99

Ook bij MANGO Violeta, de plussize collectie van het merk, moet ik altijd even snuffelen. De stijl is heel stijlvol en volwassen, maar toch ook zeker vrouwelijk en niet te ‘oud’. Eigenlijk precies zoals je mijn stijl zou kunnen omschrijven denk ik.. Hier kan je terecht tot maat 54. Ik vond er deze drie vesten in de sale, sla je slag!

– aquamarijn vest in blazer model met wol, €34,99

– roodbruin met jeansblauw in mooie print en wijd model, €44,99

– grijs met dierenprint in een dunner basic model, €44,99

Maar eigenlijk.. je kan op dit moment eigenlijk overal wel leuke vesten vinden in de lopende wintersales. Snuffel eens rond via dit handige plussize shopping overzicht of duik de grote maten winkels in en ga lekker passen, combineren en kijken welke vesten en modellen iets voor je doen. Veel vesten kunnen helaas wat grof en vormloos zijn waardoor je er groter uit ziet dan je bent en dat is zonde van je mooie curves!

Ben jij ook zo’n liefhebber van vesten? Of wat draag jij in de winter het liefst?

Liefs,

Desirée