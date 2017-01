Ik snap het wel hoor, dat je uit vermoeidheid aan het eind van de dag liever direct je bed in duikt. Of dat je na een feestje niet eerst nog je gezicht wil reinigen. Dat je denkt dat je je gezicht niet hoeft te reinigen omdat je toch geen make-up gebruikt. Maar als een betere huidverzorging één van je goede voornemens is dan hoop ik dat je het reinigen van je huid ook als belangrijk punt hebt meegenomen. Wat mij betreft de eerste stap naar een mooiere, frissere, schonere en egalere huid met minder onzuiverheden en rimpeltjes/lijntjes tot gevolg. Waarom het reinigen van je huid nu zo belangrijk is leg ik je in dit artikel uit. Inclusief voorbeeldproducten en een wel heel erg fijne budgettip!

In de ochtend reinig je je huid omdat je huid zich ’s nachts regenereert en afvalstoffen vrijlaat die verwijdert moeten worden en om je gezicht op te frissen. In de avond reinig je je huid om zo make-up, vuil en stofjes uit de lucht, dode huidcellen en overtollig talg te verwijderen. Zo fris je je huid op en bereid je deze voor op de verdere verzorgingsproducten zoals een serum en/of crème die je aanbrengt. Met als groot pluspunt dat de werkzame bestanddelen uit die serum en crème ook nog eens beter opgenomen zullen worden en je dus meer uit je potjes haalt.

Mijn tips als het om het reinigen van je huid gaat:

– kies voor een aparte (oog)make-upremover op oliebasis als je waterproof eyeliner en/of mascara draagt

– kies voor een oliereiniger voor je gezicht als je wat meer make-up draagt aangezien dit alles vaak net even wat beter en sneller verwijdert, ook erg fijn voor de drogere huidjes trouwens

– masseer een reinigingsproduct met zachte ronddraaiende bewegingen met je vingertoppen in en wacht heel even voor je het af gaat spoelen, je zal zien dat er geen getrek, geduw of geboen aan te pas hoeft te komen

– gebruik na de reiniging altijd een micellaire lotion of tonic om de allerlaatste restjes te verwijderen, je huid te hydrateren of matteren (afhankelijk van je huidtype) en voor te bereiden op de verzorgingsproducten.

Of je nu liever gaat voor een reinigingsgel of reinigingsfoam die je met water verwijdert, een oliereiniger, een reinigingsmelk of een micellaire lotion, kies het liefst voor een product zonder ‘harde’ alcoholen, SL(E)S en parfum zodat je je huid niet irriteert of uitdroogt.

Hierboven zie je als voorbeelden van reinigingsproducten voor het reinigen van je huid de volgende producten:

– Maria Galland Gentle Cleansing Milk 61

– Maria Galland Silky-Soft Lotion 64

– Oriflame NovAge hydra calm eye make-up remover

– Douglas Gentle Face Cleansing Oil

– Kruidvat Micellair water

– Clinique Liquid Facial Soap extra-mild

– philosophy Purity Made Simple

– Clinique take the day off Makeup Remover

– Clarins Toning Lotion.

Zoals je ziet zijn er ontiegelijk veel producten verkrijgbaar voor elk huidtype en elke portemonnee. Zo is bijvoorbeeld de Kruidvat 3-in-1 micellaire lotion een fijne ontdekking geweest toen mijn favoriet uitverkocht was en ik er echt eentje nodig had. Ik besloot deze maar eens te proberen en ben eigenlijk heel tevreden! Geen alcohol, geen parfum, geen kleurstoffen en hydraterend.

Ik krijg vaak complimentjes over mijn huid en de vraag wat anderen kunnen doen om hun huid te in betere conditie te brengen. Ik voel me dan echt zo’n schooljuffie als ik over het reinigen begin, maar uit veel onderzoeken blijkt dat echt maar een klein deel van de vrouwen hun huid goed reinigt, laat staan twee keer per dag. Of het veel tijd kost om je huid te reinigen? Nee. Ik heb het getimed en ben er in de avond 3 minuten mee bezig en ik de ochtend 2 minuten. Daar kan geen smoesje meer tegenop! ;)

Wat is jouw favoriete product voor het reinigen van je huid?

Liefs,

Desirée