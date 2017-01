Er is een nieuw Nederlands plussize fashion label gelanceerd: Roders Beaumond. Ik kan het merk het beste omschrijven als klassiek, vrouwelijk en stijlvol en je kan er vooral heel erg goed terecht voor mooie zakelijke kleding. Iets wat niet altijd heel gemakkelijk te vinden is in een grotere maat! Ik ben erg onder de indruk van de uitstraling van de kleding en de filosofie van het bedrijf en wil je er graag meer over vertellen. Lees verder voor meer informatie en mijn favorieten uit de huidige collectie.



Verantwoord en eerlijk ondernemen

Roders Beaumond is opgericht door de 29-jarige Hilde Roders die een duidelijke visie heeft voor haar eigen label. Zo vindt ze verantwoord en eerlijk ondernemen heel belangrijk en heeft ze ervoor gekozen om de kleding in Europa (Barcelona) te laten fabriceren zodat ook de makers een goed loon verdienen en werken onder goede omstandigheden. Daarnaast werkt ze uit principe niet met leer en bont, maar met vegan leather dat haast niet van echt te onderscheiden is.



De juiste pasvorm

Bij het ontwerpen van de kleding zijn de rondingen van de vollere vrouw de leidraad geweest. Zo flatteert de kleding, heeft deze een comfortabele fit en is er voor elk item met de stofkeuze rekening gehouden zodat deze het mooiste valt. De combinatie van de kwalitatieve materialen, de goede pasvorm en de subtiele details maakt dat de collectie bestaat uit tijdloze items die lang mee gaan.

Ready for spring!

De collectie die nu online staat is er eentje waarvan je al helemaal in de lentesfeer komt. Klassieke kleuren als wit, donkerblauw, beige, grijs en zwart voeren de boventoon en er zijn mooie items in zachtroze en koraal te vinden voor een subtiele touch of color. In dit artikel zie je enkele van mijn persoonlijke favorieten. Samen met de stijlbeelden zie je zo duidelijk het handelsmerk: tijdloze elegantie voor vrouwen vanaf 30 jaar die graag stijlvol voor de dag komen.

Je kan bij Roders Beaumond terecht voor kleding vanaf maat 46 tot en met kledingmaat 54, er worden geen verzendkosten in rekening gebracht en je hebt je bestelling binnen enkele werkdagen in huis. Fijn om te weten: de webwinkel verzendt ook naar België en de rest van Europa.

Kende jij dit plussize label al? Spreekt de stijl jou aan?

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée

