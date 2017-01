Als het om nagellak gaat dan ben ik redelijk trouw aan bepaalde merken. Niet alleen omdat ze gewoonweg erg mooie kleuren hebben, maar ook omdat je er waar krijgt voor je geld. De Sally Hansen Complete Salon Manicure nagellak is zo’n type lak waar ik dol op ben. Er komen regelmatig nieuwe kleuren uit – waarvan ik je er vandaag drie laat zien – maar ook lakken ze heel fijn en blijven ze lang mooi zitten. Oh, èn deze nagellak heeft nog eens erg fijne eigenschappen. Lees verder voor meer informatie, foto’s en swatches!

De Sally Hansen Complete Salon Manicure nagellak is namelijk een 7-in-1 product:

– basecoat

– nagelverharder

– groeistimulerende behandeling

– een intense kleur

– topcoat

– chipproof

– gel-achtige glans.

De nagellak komt in een redelijk groot flesje met een inhoud van 15ml, het kwastje is wat breder, stevig en heel iets afgerond waardoor je de meeste nagels in twee stroken kan lakken en de lak droogt ook nog eens lekker vlot. Er zijn voor nu weer zes nieuwe kleuren uitgebracht waarvan ik je er drie laat zien:

242 Mauvin’ Up is een nude nagellak met een heel klein tikkeltje paars erin verwerkt. Deze lak dekt in twee laagjes en heeft een creamy finish.

632 Society Ruler is een diepe bordeauxrode kleur waar ik met mijn koele ondertoon qua huid heel blij mee ben. De kleur heeft namelijk een duidelijke fuchsiatint in zich, al kreeg ik die niet helemaal goed vastgelegd op de foto helaas. Ook deze kleur dekt perfect in twee laagjes en heeft een creamy finish.

700 Hooked on Onyx is een glanzende zwarte nagellak waar heel in de verte een minuscuul grijs glinstertje in zit. Dekt wederom in twee laagjes en heeft ook weer die mooie glanzende, creamy finish.

Ik vind bovenstaande kleuren heerlijk klassiek en ik kan er zo alle kanten mee op. De nieuwe kleuren Sally Hansen Complete Salon Manicure nagellak is verkrijgbaar voor €9,99 per flesje bij onder andere ICI Paris XL, Douglas, DA en bol.com.

Wat is jouw favoriete nagellak? En voor welke kleur kies jij het meest?

Liefs,

Desirée