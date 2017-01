Heb jij een drogere huid die wel wat extra’s kan gebruiken en ben je op zoek naar producten die de zomer direct in huis halen? Dan kan ik je zeker de Scrub & Rub Secret lijn aanraden om eens te proberen. Redelijk betaalbare wellnessproducten voor in je eigen badkamer met fijne ingrediënten en vooral een heerlijke geur! Lees verder voor meer informatie, foto’s en reviews.

De Scrub & Rub Secret lijn wordt omschreven als het schoonheidswonder voor de huid. Er is Monoï olie aan toegevoegd, een ingrediënt dat al meer dan 2.000 jaar bekend staat als het schoonheidsgeheim van Tahiti. De olie wordt verkregen door de met de hand geplukte bloemblaadjes van de Tiarébloemen in ongeraffineerde kokosolie te laten weken. Zo krijg je een extreem verzorgende olie die de huid hydrateert, verzacht, voedt en beschermt. De geur is zomers, tropisch, fris en bloemig en haalt gelijk het zonnetje in huis.

Scrub & Rub Secret Body Scrub 350g, €16,50

In deze scrub voor het lichaam zit onder andere zeezout, zoete amandelolie, kokosolie en Monoï olie. Dit is echt zo’n product welke een stevige scrubbeurt geeft, al kan je het door de druk van je handen wel redelijk goed onder controle houden. Dode huidcellen worden verwijderd, de huid wordt zachter, egaler en gladder, de bloedsomloop krijgt een boost en vooral: het maakt je huid heerlijk zacht. Na gebruik je lijf afspoelen en droogdeppen en er zit zo’n lekker subtiel laagje op je huid waardoor een bodylotion overbodig geworden is. Geen product om aan te raden als je wondjes hebt trouwens, want dan gaat het zeezout nogal prikken ;)

Scrub & Rub Secret Body Mist 100ml, €18,50

Deze bodyspray heeft diezelfde heerlijke zomerse geur als de scrub en maakt het wellnessmomentje in de badkamer helemaal af. Gewoon na het afdrogen van top tot teen over je lijf sprayen en je ruikt de hele dag subtiel naar de zomer. En doordat er onder andere kokosolie en vitamine E aan toegevoegd is droogt hij de huid niet uit. Tip: je kan deze body mist ook goed als room- & linenspray gebruiken ♥

De Scrub & Rub producten zijn bij verschillende (web)winkels verkrijgbaar. Klik hier voor een overzicht van de verkooppunten.

Kende jij dit merk al? Spreken deze producten en de geur ervan jou aan?

Liefs,

Desirée