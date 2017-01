Kan jouw huid wel wat extra’s gebruiken, maar heb je een hekel aan producten die langzaam intrekken en een plakkerig/vettig laagje achterlaten? Dan is deze The Body Shop Atlantic Seaweed Cream zeker iets om eens uit te proberen. The Body Shop Secrets of the World collectie bestaat uit allemaal luxe verzorgingsproducten voor je lichaam en dit is één van de nieuwe producten die nu verkrijgbaar zijn. Het is een heerlijk fris en hydraterend product en ik vertel je er graag wat meer over.

“Aan de kust van de Atlantische Oceaan geloven vrouwen in de kracht van de zee en haar mineralen en planten om hun huid te hydrateren en te revitaliseren. De lichte en verfrissende gel cream bevat zeewier en menthol, en verandert in water wanneer deze wordt aangebracht op de huid. Je zintuigen ontwaken direct. Ons zeewier komt uit het zuidwesten van Cork, Ierland. Het is inheems aan de Atlantische kust en wordt ethisch verantwoord met de hand geoogst. Het verbouwen van zeewier biedt een alternatieve vorm van inkomsten voor de traditioneel lokale mogelijkheden tot werkgelegenheid. Winst wordt weer in de lokale gemeenschap geïnvesteerd.” – The Body Shop



Wist je dat zeewier in huidverzorging heel fijne voordelen heeft? Zeewier bevat krachtige antioxidanten die de huid verstevigen, beschermen tegen huidveroudering, de huid hydrateren en laat deze weer stralen. Regelmatig gebruik kan helpen het vocht- en vetgehalte in de huid positief beïnvloeden, stimuleert de celverjonging en kan rimpels en fijne lijntjes verminderen. Het is ook één van de hoofdbestanddelen van werelds meest verkochte luxe Crème de La Mer waar veel vrouwen laaiend enthousiast over zijn.



Deze luchtige bodylotion bevat onder andere hydraterende, voedende, verfrissende en verzachtende glycerine, kokosolie, vitamine E, sesamzaadolie, olijfolie, arginine, menthol, zeewierextract, zonnebloemolie en aloë vera en de hoeveelheid toegevoegd salicylzuur heeft tegelijkertijd een subtiel exfoliërend effect. Wel zit er een ‘harde’ alcohol en parfum in, wellicht handig om te weten mocht je er gevoelig voor zijn.

De crème voelt echt heerlijk luchtig aan, is enorm zuinig in gebruik en smeert uit als een waterige gelsubstantie die supersnel intrekt. De huid ruikt gelijk lekker fris en voelt zacht en soepel aan. De substantie van deze bodycrème kom ik niet vaak tegen en is weer eens wat anders! Misschien niet helemaal voldoende voedend voor iemand met echt een heel erg droge huid, maar hij hydrateert zeker heel prettig gedurende de dag. Let op: gebruik een kleine hoeveelheid, anders kan hij wel wat plakkerig aan gaan voelen op de huid.

The Body Shop Atlantic Seaweed Cream komt in een luxe pot met een inhoud van 350ml en is via The Body Shop winkels en webwinkel verkrijgbaar voor €26,00.

Wat is jouw favoriete substantie lichaamscrème? Toch liever de lekkere dikke bodybutters of kies je liever voor een luchtig product zoals die uit dit artikel?

Liefs,

Desirée