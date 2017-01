Zoals je wellicht weet heb ik een redelijk droge huid, helemaal rond dit tijdstip van het jaar. Helaas is dit dan ook gelijk de periode dat ik een haat-liefde verhouding heb met foundations. Liefde voor de dekking en een egalere huid maar minder liefde voor het feit dat drogere plekjes vaak meer geaccentueerd worden waardoor rimpeltjes en fijne lijntjes ook meer opvallen. Mehhh! The Body Shop Fresh Nude Cushion Foundation belooft niet alleen de huid egaler te maken maar tegelijkertijd ook te verzorgen. Ik heb dit uitgebreid getest en vertel je er vandaag meer over.



The Body Shop Fresh Nude Cushion Foundation komt in een zwart/witte verpakking met een dubbel klepdekseltje. In het bovenste deel zit een spiegeltje in het deksel en ligt een soort sponsje en daaronder zie je dan de foundation door het ‘kussentje’ heen. Bijzonder! Je krijgt de foundation eruit door op het kussentje te drukken met het sponsje, je vinger of een kwast. De foundation is op siliconenbasis, heeft een SPF25 en beschermt dus je huid redelijk tegen de schadelijke invloeden van de zon. Daarnaast zit er onder andere glycerine, kokosextract, marula olie, vitamine E, aloë vera, rozenwater en hyaluronzuur in. Een mooi aantal hydraterende en verzorgende ingrediënten dus en dat is precies wat mijn huid in de winter goed kan gebruiken.

Het bijgeleverde sponsje vind ik zelf niet heel prettig en egaal werken, ik kies daarom liever voor een buffer kwast. Mijn favoriet is op dit moment de nieuwe The Body Shop bufferkwast waar ik onlangs nog over schreef. Hiermee krijg ik eenvoudig voldoende product in de kwast waarmee ik zo lekker vlot kan werken. De dekking is met twee dunne laagjes medium te noemen. Het fijne aan de foundation is dus dat deze op te bouwen is tot het gewenste resultaat. Hier zie je een foto van mijn blotebillengezicht, een foto met alleen foundation op en een foto waar ik ook de rest van mijn make-up heb aangebracht. Ik heb verder geen concealer gebruikt maar de foundation wel afgepoederd. Je ziet dat de roodheid en vlekjes goed worden geëgaliseerd zonder dat het geheel er te vlak uit ziet en ook komt er nog een natuurlijke glow door de foundation heen.

Ik heb de foundation hier in de lichtste kleur, Fuji Peony 01, en die heeft duidelijk een iets warmere/gelere ondertoon. Voor mijn huid zou hij echt wat neutraler richting ‘koel’ mogen zijn maar als ik de make-up draag dan valt het wel mee gelukkig. Deze foundation voelt lekker fris en verzachtend aan op de huid, geeft na een paar minuutjes een semi-matte finish en blijft een uur of zes echt mooi op mijn huid zitten. Hierna mag ik sommige plekjes wel bijwerken maar ik zit dan ook regelmatig aan mijn gezicht gedurende de dag. Met een primer eronder, goed afpoederen en van m’n gezicht afblijven rekt de draagbaarheid namelijk al snel uit naar zo’n negen uur. En ja, het valt zeker op dat dit echt een foundation is voor de drogere huidtypes. Mijn huid begint niet te trekken gedurende de dag en de foundation hoopt zich ook niet op in droogtelijntjes en/of rimpeltjes. De foundation is direct na het testen in mijn dagelijkse make-upbak terecht gekomen ^^

The Body Shop Fresh Nude Cushion Foundation is verkrijgbaar bij The Body Shop (zowel in de winkel als in de webshop) voor €21,00. Heel fijn om te weten: deze foundation is 100% vegan.

Heb jij al eens een cushion foundation geprobeerd? Spreekt deze foundation jou aan?

Liefs,

Desirée